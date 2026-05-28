FBI Detiene a David Rush, Exfuncionario de la CIA, con 40 MDD en Lingotes de Oro

El FBI detuvo a David Rush, un exalto funcionario de la CIA, quien estaba en posesión de 300 lingotes de oro, equivalentes a 40 millones de dólares. Además, los agentes incautaron dos millones de dólares en efectivo, así como 35 relojes de lujo.

David Rush fue detenido el pasado 19 de mayo, acusado de robo de fondos gubernamentales.

Los lingotes de oro fueron recuperados durante un cateo en casa del exfuncionario de la CIA en Virginia.

FBI incauta 300 lingotes de oro en casa de exagente

La CIA ha confirmado que David Rush ocupó un alto cargo ejecutivo en el pasado. Además, señaló que el exfuncionario fue investigado internamente luego de haber recibido denuncias sobre posibles irregularidades.

Posteriormente, una investigación del FBI encontró que David Rush había proporcionado al gobierno información falsa sobre su formación académica e historial militar. El funcionario mintió sobre la obtención de títulos universitarios y también afirmó haber servido como piloto en la Marina.

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El exfuncionario además es señalado por haber defraudado al Pentágono al haber adquirido 77 mil dólares en pagos por licencias militares, al declarar falsamente que era miembro de la reserva de la Marina.

Mintió sobre sus títulos, defraudó al Pentágono y obtuvo lingotes de oro

La investigación del FBI describe a Rush como un exalto empleado gubernamental, que contaba con acceso a información clasificada.

Se presume que los 300 lingotes de oro los habría recibido del gobierno estadounidense. Entre noviembre del 2025 y marzo del 2026, Rush presentó varias solicitudes para "una cantidad significativa de moneda extranjera y decenas de millones de dólares en lingotes de oro para gastos relacionados con el trabajo”.

Al respecto, una declaración jurada señala que Rush recibió el efectivo y el oro, sin aportar más información sobre por qué los necesitaba.

Con información de EFE y AFP