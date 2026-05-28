FBI Detiene a David Rush, Exfuncionario de la CIA, con 40 MDD en Lingotes de Oro

Agentes del FBI detuvieron a David Rush, exfuncionario de la CIA, que tenía en su casa 300 lingotes de oro equivalentes a 40 millones de dólares

Agentes del FBI en un operativoAgentes del FBI detienen a funcionario de la CIA con 40 millones de dólares en oro. Foto: Reuters

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FBI arresta a David Rush, exalto cargo de la CIA, con 40 millones en oro. ¿Qué secretos ocultaba? Conoce los detalles de esta investigación que sacude a la inteligencia estadounidense.

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