Caso Naylea en Tijuana: ¿Por Qué Aún No Ingresa a Prisión Tras Ser Sentenciada?

Autoridades judiciales detallaron los recursos legales que aún pueden modificar el rumbo del proceso

Juzgados Penales Baja CaliforniaFoto: N+

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