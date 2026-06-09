Caso Naylea en Tijuana: ¿Por Qué Aún No Ingresa a Prisión Tras Ser Sentenciada?

A pesar de haber sido sentenciada a más de 21 años de prisión por un accidente vehicular, Naylea "N" continúa en libertad bajo medidas cautelares. Autoridades judiciales explicaron que la situación responde a las etapas legales que aún están pendientes dentro del proceso.

La semana pasada se dio a conocer que Naylea "N" fue condenada a 21 años, 8 meses y 4 días de prisión por el accidente en el que perdieron la vida Juan Valle y Rocío González, además de causar lesiones a tres menores de edad.

Sin embargo, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Alejandro Isaac Fragoso, explicó que la imputada mantiene la presunción de inocencia mientras la sentencia no quede firme de manera definitiva.

Detalló que, aunque un juez ya emitió una resolución condenatoria, esta todavía puede ser revisada por instancias superiores mediante los recursos legales contemplados en la ley.

Defensa Presentó una Apelación

El magistrado presidente señaló que la defensa de Naylea interpuso un recurso de apelación, procedimiento mediante el cual un tribunal revisará la sentencia emitida en primera instancia.

Indicó que este proceso podría resolverse en un plazo aproximado de tres a cuatro meses, aunque aclaró que los tiempos pueden variar dependiendo de las circunstancias del caso.

Alejandro Isaac Fragoso añadió que, una vez concluida la apelación, la defensa todavía tendría la posibilidad de promover un juicio de amparo.

Explicó que este recurso podría prolongar el proceso por más de un año, por lo que la resolución definitiva del caso aún podría tardar varios meses adicionales.

Especialistas señalan que forma parte del debido proceso

Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados de Tijuana, Daniel Avitia Beltrán, señaló que la situación, aunque genera inconformidad entre familiares de las víctimas, forma parte de los mecanismos establecidos en el sistema penal acusatorio.

Explicó que la apelación permite que un tribunal de segunda instancia revise la resolución emitida por el juez, con el objetivo de confirmar la sentencia o determinar si existen elementos que justifiquen alguna modificación.

Asimismo, precisó que la presentación de este recurso no implica que la condena vaya a reducirse o desaparecer, sino que constituye una etapa legal destinada a garantizar que la resolución final se encuentre debidamente sustentada.

Información Carolina Vázquez

APG