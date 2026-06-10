La mañana de este martes 9 de junio, hombres armados dispararon contra una camioneta cuando circulaba en dirección a Irapuato a la altura de la colonia Benito Juárez en Abasolo.

Presuntamente los agresores dieron alcance a la camioneta y accionaron sus armas contra el conductor, esto provocó que perdiera el control de la unidad y se impactara contra el muro de contención, el vehículo quedó sobre los bloques de concreto.

Autoridades investigan el hallazgo de un vehículo volcado en la zona

Elementos de seguridad bloquearon la carretera para la investigación por parte de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, quienes confirmaron el fallecimiento de la víctima dentro de la camioneta.

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Además, dentro de un canal de agua se localizó un vehículo volcado, pero se desconoce si tenía relación con esta agresión, por lo que también se mantiene en investigación.

Integrantes del SEMEFO determinarán las causas de muerte

El lugar fue acordonado para que se realizaran las labores por parte de los elementos de las diversas corporaciones.

Siendo personal del SEMEFO, los encargados de hacer el levantamiento del cuerpo de la víctima para trasladarlo a un anfiteatro a realizarle la necropsia de ley.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima, así como las causas exactas de su muerte.