Conductor es Asesinado a Balazos en Plena Carretera en Abasolo, Guanajuato

Un ataque armado dejó sin vida a un conductor cuando circulaba por la carretera Mil 110 en Abasolo con dirección a Irapuato, Guanajuato, tras los hechos, un auto terminó volcado.

Se desconoce la identidad del fallecido.N+

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Violencia en Abasolo: un conductor fue asesinado mientras conducía hacia Irapuato. La carretera fue bloqueada para investigar el incidente y el vehículo volcado. Más información disponible.

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