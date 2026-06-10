Oficina Presidencial para la Promoción de Inversiones: ¿Qué Es y Cuáles Son los Puntos Clave?

Aquí te explicamos en qué consiste el decreto presidencial por el que se creó la Oficina Presidencial para la Promoción de Inversiones

Ximena Escobedo, subsecretaria de Industria y Comercio de la Secretaría de EconomíaFoto: Presidencia de México

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La Oficina Presidencial para la Promoción de Inversiones promete reducir la burocracia y acelerar proyectos de más de 2,000 millones de pesos.

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