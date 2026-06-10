Oficina Presidencial para la Promoción de Inversiones: ¿Qué Es y Cuáles Son los Puntos Clave?

Ximena Escobedo Juárez, subsecretaria de Industria y Comercio, de la Secretaría de Economía, presentó la nueva Oficina Presidencial para la Promoción de Inversiones, un decreto que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció el 4 de mayo de 2026, en el Museo Nacional de Antropología; aquí te explicamos en qué consiste.

En la conferencia mañanera de hoy, 10 de junio de 2026, Ximena Escobedo explicó los puntos clave de la nueva Oficina Presidencial para la Promoción de Inversiones, que simplifica la inversión en México y tiene como objetivo promover una mayor producción y mejores empleos para las familias mexicanas.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que la Oficina Presidencial para la Promoción de Inversiones atenderá, de inicio, “inversiones grandes”, de más de 2,000 millones de pesos, y con el tiempo irá bajando para que medianas empresas también tengan acceso.

“El objetivo es eliminar la corrupción que se pueda dar en algún espacio, que todo sea digital y que sea muy rápida la resolución de todo los trámites para que puedan iniciar su inversión”.

Puntos clave de la Oficina Presidencial para la Promoción de Inversiones

Valora y analiza los proyectos de inversión para que se autoricen en un plazo máximo de 30 días mediante un comité interinstitucional, coordinado por la Secretaría de Economía y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

Asesora y acompaña en las gestiones necesarias para el desarrollo del proyecto, en coordinación con autoridades locales bajo la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos.

El comité interinstitucional, que se instaló el 28 de mayo de 2026, también lo integran las siguientes dependencia: Secretaría de Hacienda y Crédito Publico (SHCP), la Secretaría de Energía (Sener), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y el Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (CADERR).

¿Qué proyectos serán beneficiados con la Oficina Presidencial para la Promoción de Inversiones?

Autorización inmediata por el comité interinstitucional a los proyectos que cumplan con las siguientes condiciones:

Proyectos a desarrollar en algún polo, es decir, de la Secretaría de Marina (Semar) o de la Secretaría de Economía.

Proyectos con monto igual o mayor a 2,000 millones de pesos.

Proyectos vinculados con sectores estratégicos dentro del marco del Plan México, que son: Energético, infraestructura tecnológica, químico, electrónico, textil y confección, semiconductores, dispositivos médicos, aeroespacial, farmacéutica y biofarmacéutica y automotriz y autopartes.

Actualmente, suman 22 proyectos con el visto bueno del comité, con una inversión de más de 8,000 millones de dólares.

Beneficios de la Oficina Presidencial para la Promoción de Inversiones

Reducción del tiempo y costo de espera para iniciar proyectos.

Reducción de los procesos burocráticos.

Generación de mayor certidumbre en el sector privado en la ejecución de proyectos.

Promueve la inversión y el crecimiento económico mediante el acompañamiento del Gobierno Federal a los proyectos estratégicos del país.

La mandataria agregó que el sector minero es la única industria que está fuera de la Oficina Presidencial para la Promoción de Inversiones, “pero hay otros esquemas que permitan, siempre con consulta social y garantizando los mínimos impactos ambientales, que puedan tener alguna autorización”.

Para iniciar tu solicitud, puedes ingresar a la página de la Ventanilla Digital Nacional de Inversiones, dando click aquí.

Aquí puedes ver la conferencia mañanera completa de hoy