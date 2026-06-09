Hacienda Activa Fondo Millonario Para la Gestión de Pérdidas Ante Desastres Naturales

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) renovó el 5 de junio el Seguro para Catástrofes 2026-2027 por 10 mil 400 millones de pesos, mientras la temporada de ciclones tropicales arranca con dos sistemas activos en el Pacífico.

Este martes, imágenes satelitales registraban a Boris frente a las costas de Guerrero y a Cristina más al sur. El instrumento, contratado con Agroasemex, S.A., cubre todo el territorio nacional ante sismos, erupciones volcánicas, huracanes e inundaciones de severidad media alta.

Los números del seguro catastrófico en un vistazo

Suma total asegurada: 10 mil 400 millones de pesos (el doble de la cobertura anterior).

Fondo de Administración de Pérdidas: 400 millones de pesos.

Seguro paramétrico: 10 mil millones de pesos.

Vigencia: 5 de junio de 2026 al 5 de mayo de 2027.

Aseguradora: Agroasemex, S.A.

Dos componentes para dos escalas de riesgo

El instrumento opera con dos capas. La primera, el Fondo de Administración de Pérdidas, concentra 400 millones de pesos para la gestión de daños. La segunda es un seguro paramétrico por 10 mil millones de pesos, diseñado para garantizar una respuesta financiera oportuna ante catástrofes de alta severidad, según la SHCP.

Una temporada que el SMN anticipó por encima del promedio

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), publicó en abril su pronóstico para la temporada de ciclones tropicales 2026. Para el Pacífico, proyectó entre 18 y 21 sistemas en total, cifra que supera el promedio histórico de 15.

Para el Atlántico, la estimación es de 11 a 15 sistemas, en línea con la climatología de referencia de 14. Boris y Cristina se encuentran entre los primeros nombres de la lista asignada por el SMN para el Pacífico en este ciclo.

El Seguro para Catástrofes no opera de forma aislada. La SHCP lo integra en una estrategia más amplia de gestión de riesgos que incluye los Seguros Patrimoniales de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, el Bono para Catástrofes y los recursos del Ramo 23, el fondo federal destinado a la atención de desastres y la protección de la población ante fenómenos naturales.