Hacienda Activa Fondo Millonario Para la Gestión de Pérdidas Ante Desastres Naturales

El SMN proyecta hasta 21 ciclones en el Pacífico para 2026; Boris y Cristina ya están activos cuando Hacienda renueva seguro de 10 mil 400 mdp.

Hacienda Activa Fondo Millonario Para la Gestión de Pérdidas Ante Desastres NaturalesFoto: Cuartoscuro / Archivo

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Hacienda activa fondo millonario para enfrentar desastres naturales. Con 10,400 mdp, el seguro cubre sismos, huracanes y más. Descubre cómo nos protege.

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