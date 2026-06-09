Real Madrid Anuncia Oferta de 150 Millones por Julián Álvarez

En un movimiento que ha sorprendido a propios y extraños, el Real Madrid ha lanzado una ofensiva total en el mercado de fichajes al presentar una oferta formal de 150 millones de euros al Club Atlético de Madrid por los servicios del delantero argentino Julián Álvarez.

La confirmación llegó a través de un comunicado emitido por la entidad madridista tras la reunión de su Junta Directiva celebrada hoy. El documento detalla que la propuesta se realizó bajo el marco de las buenas relaciones institucionales que unen a ambos clubes de la capital española. Sin embargo, la respuesta del bando colchonero fue contundente: Julián Álvarez no está a la venta.

Julián Álvarez no está a la venta

"Tras estudiarla y valorarla, el Atlético de Madrid ha agradecido la oferta realizada, efectuada en el marco de las buenas relaciones existentes entre ambos clubes, y la ha rechazado remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador", dice el comunicado oficial del club merengue.

Con esta postura, la directiva del Atlético de Madrid deja claro que no está dispuesta a negociar la salida de una de sus máximas figuras y referentes ofensivos, obligando al Real Madrid a pagar la totalidad de la cláusula de salida si desea vestir de blanco al campeón del mundo.

Este intento de traspaso directo entre los eternos rivales de la capital revela la misteriosa figura que el presidente del Madrid, Florentino Pérez, había adelantado que buscarían en este mercado de traspasos. Julián Álvarez, codiciado por su versatilidad, dinamismo y letalidad en el área, también ha sido pretendido por el FC Barcelona.