Real Madrid Anuncia Oferta de 150 Millones por Julián Álvarez

La directiva del Real Madrid dio a conocer que Julián Álvarez es uno de sus objetivos de cara al mercado de fichajes veraniego y ya lanzó la primera oferta formal por el delantero argentino

Julián Álvarez durante un partido de la Champions League con el Atlético de MadridFoto: Getty Images
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