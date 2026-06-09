FIFA Revoca Asignación de Boletos para Aficionados de Irán

La Federación Nacional de Futbol de Irán informó que que ya no podrá proporcionar entradas a sus hinchas, por la decisión de la FIFA

Jugadores de la selección nacional de IránJugadores de la selección nacional de Irán. Foto: AFP
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