FIFA Revoca Asignación de Boletos para Aficionados de Irán

La FIFA revocó la asignación de boletos para aficionados de Irán en los tres partidos que disputará la selección en el Mundial 2026 en Estados Unidos de América (EUA), afirmó el martes la Federación Nacional de Futbol.

Cabe recordar que cada federación de los 48 países participantes tiene derecho a recibir y distribuir el 8% del aforo del estadio en el torneo, lo que supone varias miles de entradas para cada encuentro.

A pocos días de que Irán debute en el torneo, el 15 de junio en el estadio de los Rams y Chargers de los Rams de Los Ángeles en Inglewood contra Nueva Zelanda, la federación dijo en un comunicado difundido por medios estatales semioficiales que ya no podrá proporcionar entradas a sus hinchas.

Con información de N+ y AP.

Rar