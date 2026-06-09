NASA Anuncia a Astronautas de la Misión Artemis III: Estos son los Cuatro Elegidos

Estos son los cuatro astronautas que participarán en la misión Artemis III, que prepara el regreso del ser humano a la Luna

Tripulación de misión Artemis III de la NASATripulación de misión Artemis III de la NASA. Foto: EFE

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+