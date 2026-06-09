NASA Anuncia a Astronautas de la Misión Artemis III: Estos son los Cuatro Elegidos

Este martes, 9 de junio de 2026, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), anunció el nombre de los cuatro astronautas de la misión Artemis III, considerada el próximo gran paso en el programa que busca llevar nuevamente astronautas a la Luna, más de medio siglo después de la histórica misión Apolo 17.

La misión Artemis III llevará a cabo una serie de objetivos en órbita terrestre baja diseñados para demostrar los sistemas críticos necesarios para futuros alunizajes, comenzando con Artemis IV, que marcará el regreso del ser humano a la Luna.

Durante la misión, el cohete SLS (Space Launch System) lanzará a los cuatro tripulantes a bordo de la nave espacial Orion desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida, Estados Unidos.

Jeremy Parsons, líder de Artemis, señaló que Artemis III "es una campaña de múltiples lanzamientos increíblemente emocionante, complicada y altamente coordinada. Va a suceder en un corto período de tiempo con tres de los cohetes más potentes del mundo".

¿Quiénes son los astronautas elegidos?

La NASA presentó hoy a los tripulantes de la misión Artemis III durante un acto en el Centro Espacial Johnson, en Houston, ellos son:

Andre Douglas, ingeniero y especialista de misión de la NASA. Frank Rubio, médico de aviación de origen salvadoreño y especialista de misión de la NASA. Luca Parmitano, piloto de la Agencia Espacial Italiana. Randy Bresnik, excomandante de la Estación Espacial Internacional, liderará la misión como comandante. Así como Bob Heintz, quien estará de reserva.

El anuncio fue transmitido a través de las redes sociales de la agencia espacial. Además de una transmisión especial a través de YouTube.

Con información de N+

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