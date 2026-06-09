Encuentran Más Restos Humanos Enterrados en Patio en Monterrey; Investigan Presunto Feminicidio

Más restos humanos fueron localizados en un cuarto de renta donde se investiga el presunto feminicidio de una joven, identificada como Jimena Nallely, en la colonia Burócratas Municipales, en Monterrey. Por tercer día consecutivo, agentes ministeriales acudieron a la vivienda marcada con el número 3532 de la calle 17 de Diciembre para continuar con las investigaciones.

Mientras realizaban el cateo del domicilio, peritos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y detectives del Grupo de Feminicidios encontraron enterrados en el patio los restos humanos que faltaban del cuerpo de la víctima quien fue localizada debajo de su propia cama.

En medio de la investigación, personal de Fuerza Civil montó un perímetro en espera del arribó la unidad del Servicio Médico Forense (SEMEFO). Por ahora, sigue la investigación en torno al presunto feminicidio de Jimena Nallely, de 20 años de edad, en un cuarto de renta de la colonia Burócratas Municipales.

Sin detenidos aún por presunto caso de feminicidio en Monterrey

La investigación sigue en curso; sin embargo, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León no se ha pronunciado al respecto sobre este presunto caso de feminicidio donde aún no hay personas detenidas. De acuerdo con los primeros informes, uno de los principales sospechosos es el presunto novio de la víctima.

Tras reportarse olores fétidos en la zona desde la noche del domingo 7 de junio, y posteriormente la localización del cuerpo de la joven, vecinos de la colonia Burócratas Municipales señalaron que Jimena Nallely vivió desde muy pequeña en dicho domicilio junto a su madre, después se quedó sola y en tiempos recientes se le veía acompañada por un joven, aparentemente su pareja sentimental.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

SHH