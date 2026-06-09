Encuentran Más Restos Humanos Enterrados en Patio en Monterrey; Investigan Presunto Feminicidio

Después de encontrar el cuerpo de una mujer sin vida debajo de su propia cama, autoridades localizaron los restos humanos faltantes en el patio de su vivienda en la colonia Burócratas Municipales

Fiscalía de Nuevo León acordona calle en Colonia Burócratas MunicipalesFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Autoridades descubren restos humanos en el patio de una casa en Monterrey, vinculados al presunto feminicidio de Jimena Nallely. La investigación continúa sin arrestos. Infórmate sobre los avances.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+