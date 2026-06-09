Confirman Segundo Caso de Miasis por Gusano Barrenador en Humano en Nuevo León

A casi una semana de que se reportara el primer caso de miasis por Gusano Barrenador de Ganado (GBG) en un humano en Nuevo León, la Secretaría de Salud Federal informó sobre una segunda persona contagiada por este animal. Fue durante la Semana Epidemiológica número 21, al corte del 8 de junio, cuando esta información fue actualizada.

Hasta ahora no se ha dado a conocer la identidad de la persona afectada ni el municipio donde ocurrió el caso, por lo que se espera que sea en los próximos días la Secretaría de Salud de Nuevo León proporcione mayor información al respecto. Con este nuevo registro, el país acumula un total de 397 casos de gusano barrenador en humanos.

Según el documento emitido por la Secretaría de Salud, Chiapas se mantiene como el estado con mayor número de casos de gusano barrenador en humanos, entidad donde además se detectó el primer contagio en el país. Este caso correspondió a una mujer de 77 años en el municipio de Acacoyagua, confirmado en noviembre de 2025.

¿Cómo ataca el gusano barrenador?

Esta enfermedad se transmite principalmente a través de heridas abiertas. La infestación ocurre cuando la mosca portadora deposita sus huevos en lesiones superficiales, ya que las larvas necesitan tejido vivo para desarrollarse. Por esta razón, es indispensable atender correctamente cualquier daño en la piel.

Ante cualquier raspadura, picadura o herida, se recomienda lavarla de inmediato con agua y jabón, aplicar un desinfectante y cubrirla con gasas o vendas estériles hasta que cicatrice por completo. Asimismo, es importante mantener una adecuada higiene personal y utilizar ropa protectora al realizar actividades en el campo o en contacto cercano con animales.

DAGM