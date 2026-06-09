Confirman Segundo Caso de Miasis por Gusano Barrenador en Humano en Nuevo León

A casi una semana de que se confirmara el primer caso, autoridades federales informaron sobre una segunda personas infectada por el gusano barrenador en Nuevo León

Gusano BarrenadorFoto: N+

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Nuevo caso de miasis por gusano barrenador en Nuevo León. La Secretaría de Salud confirma el segundo contagio en humanos. ¿Cómo prevenir esta enfermedad? Descubre más.

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Confirman Segundo Caso de Miasis por Gusano Barrenador en Humano en Nuevo León