Un grupo de comerciantes se manifestó este lunes 8 de junio frente al Palacio Municipal de Monterrey para exigir a las autoridades que les permitan continuar vendiendo en la vía pública, luego de que este 7 de junio se realizaran algunos operativos para retirarlos de distintos puntos del centro de la ciudad.

Los comerciantes, quienes ponían sus negocios en calles como Colegio Civil, La Alameda y otros sectores del centro, mencionaron que estas acciones afectan a su economía. Fueron más de 50 vendedores los que llegaron a este lugar para solicitar un diálogo con las autoridades municipales.

Tras la manifestación, representantes de los comerciantes sostuvieron una reunión con el secretario del ayuntamiento, César Garza, y autoridades del área de comercio, mismos que mencionaron que no se prohibirá el comercio en la vía pública, pero sí será necesario contar con permisos administrativos vigentes y operar bajo la regulación del municipio.

Aplicarán normas a comerciantes en el centro de Monterrey

Las autoridades explicaron que los operativos buscan ordenar la actividad comercial ante el incremento de vendedores registrado en los últimos días, así como garantizar condiciones de seguridad, limpieza y movilidad en el centro de Monterrey. Durante esta junta se determinó que los comerciantes que cuenten con autorización podrán continuar trabajando, siempre y cuando respeten las disposiciones establecidas.

Otra de las condiciones que deberán cumplir los comerciantes es que no podrán exceder una jornada de ocho horas, además de cumplir con labores de limpieza en los espacios que utilicen. Las autoridades advirtieron que quienes no cuenten con permisos no podrán instalarse en la vía pública y deberán realizar los trámites correspondientes para regularizar su situación.