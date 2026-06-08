Protestan Comerciantes tras Retiro de Puestos Ambulantes en el Centro de Monterrey, Nuevo León

Un grupo de comerciantes protestó frente al Palacio Municipal de Monterrey luego de que fueran retirados días antes

Protesta comerciantes MonterreyFoto: N+

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Comerciantes protestan en Monterrey tras el retiro de puestos ambulantes. Exigen diálogo con autoridades para seguir vendiendo en el centro. ¿Qué opinas de las nuevas regulaciones?

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