Selección de Túnez Llega a Monterrey para el Mundial 2026; Estos son los Partidos que Disputarán

Los tunecinos ya se encuentran en concentración para estar preparados y disputar los dos partidos que jugarán en Monterrey.

Llegada Túnez MonterreyFoto: N+

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¡La Selección de Túnez ya está en Monterrey! Prepárate para verlos en acción contra Suecia y Japón en Monterrey. Descubre más sobre su llegada y próximos partidos.

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Selección de Túnez Llega a Monterrey para el Mundial 2026