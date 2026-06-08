Selección de Túnez Llega a Monterrey para el Mundial 2026; Estos son los Partidos que Disputarán

La Selección de Túnez arribó la mañana de este lunes 8 de junio al estado de Nuevo León, en medio de un fuerte operativo de seguridad que se desplegó desde el bulevar Aeropuerto y por avenidas importantes como Constitución. Esta llegada ocurre a tres días de que arranque el partido inaugural de la justa deportiva internacional.

Desde temprana hora se pudo observar la movilización de unidades de la Guardia Nacional, Fuerza Civil y policías municipales, quienes acompañaron al autobús del equipo durante todo su traslado. También patrullas del municipio de San Pedro formaron parte de la escolta para resguardar a los jugadores.

El transporte de la selección de Túnez avanzó por diferentes avenidas rumbo al municipio de San Pedro, donde el equipo se estará concentrando en un hotel para sus próximos encuentros del Mundial 2026. Para facilitar su paso, autoridades cerraron algunos carriles, permitiendo que circularan de forma continua, mientras el resto de los automovilistas se mantenía en los carriles habilitados.

En puntos clave como Ruiz Cortines, Morones Prieto y Constitución se desplegaron elementos de tránsito, quienes apoyaron con la vialidad para evitar contratiempos. Durante todo el recorrido se mantuvo un perímetro de seguridad alrededor del autobús.

¿Cuándo juega Túnez en Monterrey?

Los tunecinos permanecerán bajo concentración durante un par de días para estar listos y participar en este torneo internacional. Túnez forma parte del Grupo F junto a Suecia, Japón y Países Bajos, y tendrá actividad en territorio regiomontano en la fase de grupos del Mundial 2026.

Su primer partido será el domingo 14 de junio ante Suecia en Monterrey, posteriormente jugará el 21 de junio contra Japón en tierras regiomontanas, y cerrará la fase de grupos el 25 de junio frente a Países Bajos en Kansas City, por lo que se espera que los tunecinos permanezcan en la Sultana del Norte durante casi un mes entero.