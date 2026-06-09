Camión de Reparto Vuelca y Daña Vehículos Estacionados en San Nicolás, Nuevo León

Un camión de reparto volcó en la conexión de la avenida Churubusco con la avenida Los Ángeles, en San Nicolás, presuntamente debido al exceso de velocidad

Exceso de velocidad provoca volcadura de camiónFoto: N+

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Un camión de reparto vuelca en San Nicolás, dañando vehículos estacionados. La velocidad fue clave en el accidente. Vecinos piden acción urgente para prevenir futuros incidentes. ¿Qué opinas?

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