Camión de Reparto Vuelca y Daña Vehículos Estacionados en San Nicolás, Nuevo León

A menos de un kilómetro del cruce de la avenida Los Ángeles y la avenida Churubusco, en el municipio de San Nicolás, se registró la volcadura de un camión perteneciente a una empresa de reparto. El hecho ocurrió cuando la unidad circulaba con dirección hacia Monterrey sobre la avenida Los Ángeles.

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De acuerdo con las imágenes captadas por una cámara de seguridad, el vehículo se dirigía a diversas tiendas de conveniencia. Sin embargo, presuntamente era conducido a exceso de velocidad. Al llegar a una curva en la conexión de Churubusco hacia la avenida Los Ángeles, el conductor perdió el control de la unidad, provocando que terminara volcada sobre la vialidad.

Durante el accidente, el camión impactó al menos dos vehículos que se encontraban estacionados en la zona, causando daños al patrimonio de vecinos de la colonia Constituyentes de Querétaro. Las imágenes muestran el momento exacto en que la unidad se sale de control y se proyecta contra los automóviles.

Afortunadamente, al momento del percance no había peatones transitando por el lugar, situación que evitó consecuencias más graves. Tras el reporte del accidente, elementos de Protección Civil de San Nicolás y Protección Civil de Nuevo León acudieron al sitio para brindar atención a los tres tripulantes del camión. Los ocupantes únicamente presentaron algunos golpes y no requirieron traslado de emergencia.

Vecinos exigen medidas de seguridad

Los habitantes del sector señalaron que este tipo de incidentes no es aislado. Recordaron que el pasado 19 de mayo ocurrió un accidente similar en las cercanías, cuando un tráiler volcó y su conductor perdió la vida. En aquella ocasión también se registraron daños a vehículos estacionados.

Ante la repetición de estos hechos, vecinos han solicitado la instalación de reductores de velocidad, la realización de más operativos de vigilancia y la aplicación de sanciones más severas contra conductores de camiones que circulan de manera imprudente. Sin embargo, aseguran que hasta el momento sus peticiones no han sido atendidas.

Las autoridades destacaron que la velocidad fue un factor determinante en esta volcadura. Además, señalaron que la falta de experiencia y capacitación de algunos conductores de transporte de carga también representa un riesgo constante para quienes transitan por estas vialidades.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

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