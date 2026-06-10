¿Hay Bloqueos en Carreteras Hoy? Lista de Autopistas con Cierres Este 10 de Junio 2026

Conductores que planean viajar hoy, 10 de junio de 2026, deben tomar precauciones, ya que diversas carreteras registran bloqueos, en N+ te compartimos la lista de autopistas con cierres.

De acuerdo con Capufe y la Guardia Nacional, los accidentes viales y obras han generado afectaciones en distintos puntos de la red federal.

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Lista de carreteras y autopistas con afectaciones hoy 10 de junio

6:54 horas: reducción de carriles en la México-Querétaro a la altura del kilómetro 92, con dirección a la Ciudad de México. La afectación se debe a las maniobras para retirar un tractocamión que salió del camino tras un accidente.

6:54 horas: cierre total en carretera Amozoc-Perote, cerca del kilómetro 9.

5:56 horas: accidente provocó cierre parcial en Veracruz, ocurrió cerca del kilómetro 224+200 de la carretera Tulancingo-Tihuatlán.

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