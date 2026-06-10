¿Hay Bloqueos en Carreteras Hoy? Lista de Autopistas con Cierres Este 10 de Junio 2026
¿Vas a viajar hoy? Hay varias carreteras que están bloqueadas; consulta la lista de autopistas afectadas este 10 de junio
¿Vas a viajar hoy? Hay varias carreteras que están bloqueadas; consulta la lista de autopistas afectadas este 10 de junio
Conductores que planean viajar hoy, 10 de junio de 2026, deben tomar precauciones, ya que diversas carreteras registran bloqueos, en N+ te compartimos la lista de autopistas con cierres.
De acuerdo con Capufe y la Guardia Nacional, los accidentes viales y obras han generado afectaciones en distintos puntos de la red federal.
6:54 horas: reducción de carriles en la México-Querétaro a la altura del kilómetro 92, con dirección a la Ciudad de México. La afectación se debe a las maniobras para retirar un tractocamión que salió del camino tras un accidente.
6:54 horas: cierre total en carretera Amozoc-Perote, cerca del kilómetro 9.
5:56 horas: accidente provocó cierre parcial en Veracruz, ocurrió cerca del kilómetro 224+200 de la carretera Tulancingo-Tihuatlán.
FBPT