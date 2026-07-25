Sorteo Lotería Nacional Hoy 24 de Julio: Lista de Resultados y Número Ganador del Premio Mayor

Hace unos días terminó el Mundial de futbol, pero este viernes se realiza la rifa de 17 millones de pesos en homenaje al Pato Merlín, por eso es momento de checar los resultados de la Lotería Nacional en vivo hoy 24 de julio 2026, para que busques el boleto que cayó con el número ganador del premio mayor y la lista de ganadores del Sorteo Superior 2891.

Si estás interesado en participar en el próximo sorteo de la Lotería Nacional mexicana, hoy te dejamos el calendario de juegos que quedan en julio 2026. Además te mostramos los resultados del Sorteo Mayor 4021 y la lista de premios y números ganadores del Sorteo 1753.

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¿A qué hora es la Lotería Nacional hoy?

Si quieres ver el sorteo Lotería Nacional en vivo hoy, el juego empieza a las 20:00 horas de este viernes 24 de julio (tiempo del centro de México).

No olvides que además de los juegos tradicionales también se realizan los electrónicos del Melate, Revancha y Revanchita, el Tris y Chispazo Clásico hoy viernes.

¿Cuál fue el número ganador del premio mayor de la Lotería Nacional hoy?

El boleto ganador del premio mayor es el número 30142, que asciende a una cifra de 17 millones de pesos para quienes compraron dos series completas.

Para el segundo lugar, con número 22940, también hubo una buena cantidad de dinero, pues a casa se llevó la cifra de 1 millón 400 mil pesos. De ahí, cada cifra va a la baja de forma considerable, pero aún así los premios son altos.

¿Cuáles son los resultados de Lotería Nacional 24 de julio 2026?

Todos los participantes que no pudieron seguir la transmisión en vivo del sorteo de hoy viernes, a continuación les dejamos la lista de premios y números ganadores del Sorteo Superior 2891 de este día:

El número 30142 obtiene premio de 17,000,000.00 pesos.

El número 22940 obtiene premio de 1,440,00.00 pesos.

El número 04384 obtiene premio de 275,000.00 pesos.

El número 10660 obtiene premio de 275,000.00 pesos.

El número 12060 obtiene premio de 275,000.00 pesos.

El número 03083 obtiene premio de 275,000.00 pesos.

El número 38261 obtiene premio de 144,000.00 pesos.

El número 42401 obtiene premio de 144,000.00 pesos.

El número 07103 obtiene premio de 144,000.00 pesos.

El número 29626 obtiene premio de 144,000.00 pesos.

El número 05912 obtiene premio de 90,000.00 pesos.

El número 45826 obtiene premio de 90,000.00 pesos.

El número 29249 obtiene premio de 90,000.00 pesos.

El número 57332 obtiene premio de 90,000.00 pesos.

El número 27001 obtiene premio de 90,000.00 pesos.

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¿Cómo ver la lista de premios del Sorteo Superior Lotería Nacional de hoy viernes con los resultados?

La lista completa de números ganadores del Sorteo Superior 2891 en PDF se puede checar en el siguiente enlace. Solo hay que seleccionar la fecha del juego de la Lotería Nacional cuando esté disponible.

Para los que deseen comprobar boleto de la Lotería Nacional de hoy 24 de julio 2026, solo tiene que realizar estos pasos:

Ingresa al enlace: www.loterianacional.gob.mx/Home/BuscadorBoleto. En la parte de "Producto" busca el que dice "Superior". Selecciona la fecha del sorteo en que participaste. Ingresa tu número de billete. Da clic en "buscar".

AO