Agresión Armada Deja a Hombre Sin Vida en Colonia Nuevo Hermosillo, Sonora

Una agresión armada dejó a un hombre sin vida en calles de la colonia Nuevo Hermosillo, al sur de la capital de Sonora.

Muere Hombre en Colonia Nuevo HermosilloFoto: N+

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Un hombre fue asesinado a tiros en la colonia Nuevo Hermosillo. Autoridades investigan los hechos.

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Agresión Armada Deja a Hombre Sin Vida en Colonia Hermosillo