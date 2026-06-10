Agresión Armada Deja a Hombre Sin Vida en Colonia Nuevo Hermosillo, Sonora

Una agresión armada dejó a un hombre sin vida en calles de la colonia Nuevo Hermosillo, al sur de la capital sonorense, durante la noche de este.

En las calles Vanado Bura, entre Venado Cola Blanca y Capomo, alrededor de las siete de la tarde, se reportó al número de emergencias una serie de detonaciones de arma de fuego.

Elementos policiales de diferentes órdenes de gobierno atendieron el reporte, localizando un hombre lesionado en la vía pública, por lo que se solicitó la presencia de paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Por tal motivo se dio aviso a servicios periciales para iniciar las diligencias correspondientes y esclarecer los hechos. Testigos indicaron que se escucharon alrededor de ocho detonaciones antes de localizar a la víctima tenida sobre la pavimento.

Víctima de ataque armado en Hermosillo sigue sin ser identificada

Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido confirmada, aunque fue descrito como un hombre de entre 25 y 30 años, mientras que los agresores se aproximaron en un vehículo para ultimarlo a balazos.