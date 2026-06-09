Muere Pareja al Interior de Vehículo en Hermosillo; Investigan Posible Intoxicación

La principal línea de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado apunta a que la muerte de dos personas localizadas sin vida dentro de un automóvil en el fraccionamiento Puerta Real séptima etapa habría sido consecuencia de una intoxicación accidental por inhalación de monóxido de carbono.



De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía, los primeros indicios recabados en la escena establecen que la pareja presuntamente permanecía en el interior del vehículo con el motor y el aire acondicionado encendidos, situación que habría provocado la acumulación del gas al interior de la unidad.



Las víctimas fueron identificadas como Damaris Jaqueline “N” y Jhonatan Zahid “N”, quienes contaban con fichas de búsqueda activas tras haber sido reportados como desaparecidos.

Los cuerpos fueron localizados sin vida y sin signos de violencia

Durante las diligencias realizadas en la intersección de las calles Cerrada Tassara Oriente y Gargalla, peritos localizaron un automóvil Ford Fusion estacionado y parcialmente cubierto con una lona. En el asiento trasero fueron encontrados los cuerpos de un hombre y una mujer en estado de descomposición, sin signos visibles de violencia.



La inspección pericial estableció que el switch del vehículo permanecía en posición de encendido con las llaves colocadas, mientras que el aire acondicionado se encontraba activado en nivel cuatro, aunque la batería ya estaba descargada por completo.



Asimismo, en el asiento delantero izquierdo fue localizada una bolsa con hierba verde y seca con características similares a un narcótico.

Fueron asegurados celulares, bolsos y carteras con identificaciones

La posición de los cuerpos, las prendas de vestir encontradas dentro de la unidad y otros elementos asegurados en el lugar sugieren que la pareja se encontraba en la parte posterior del automóvil antes de perder la vida. Entre las pertenencias aseguradas se localizaron teléfonos celulares, bolsos y carteras con identificaciones que permitieron confirmar la identidad de ambas personas.



Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense, donde la necropsia y los estudios correspondientes permitieron establecer la causa del fallecimiento. La Fiscalía indicó que las investigaciones continúan para concluir las diligencias periciales del caso.