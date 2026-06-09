Muere Pareja al Interior de Vehículo en Hermosillo; Investigan Posible Intoxicación

Una pareja fue localizada sin vida al interior de un vehículo en el fraccionamiento Puerta Real, séptima etapa; la pareja se habría intoxicado.

Muere Pareja al Interior de Vehículo en Hermosillo; Investigan Posible IntoxicaciónFoto: N+

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Tragedia en Hermosillo: una pareja fue hallada sin vida en un auto, posible intoxicación por monóxido de carbono. La investigación sigue en curso.

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