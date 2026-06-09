Hombres Detenidos por Presuntamente Agredir y Amenazar a sus Padres en Hermosillo

La violencia familiar continúa en distintos sectores de Hermosillo al inicio de la temporada de calor, luego de que en menos de un día tres personas fueran detenidas por agresiones contra familiares en hechos ocurridos en las colonias El Sahuaro, Villas del Sur e Insurgentes.



En las calles Lázaro Mercado y Roberto Romero, en la colonia El Sahuaro, agentes municipales arrestaron a Denisse Estephanie “N”, de 28 años. La mujer fue sorprendida cuando presuntamente arrojaba piedras contra su expareja, un hombre de 30 años, por lo que fue puesta a disposición de la autoridad investigadora por el delito de violencia familiar.

Joven detenido por presuntamente amenazar a de muerte a su madre

En una vivienda ubicada en la cerrada Villa Victoria, del fraccionamiento Villas del Sur, una mujer de 50 años denunció que su hijo, identificado como Miguel Eduardo “N”, de 30 años, llegó al domicilio con actitud agresiva, la golpeó y la amenazó de muerte. El señalado fue detenido por los agentes.

Hombre detenido por agredir a su padre en colonia Insurgentes

En las calles Yécora y Tres, en la colonia Insurgentes, fue arrestado Eris Alfredo “N”, de 44 años, señalado de agredir verbal y físicamente a su padre, de 68 años. De acuerdo con el testimonio de la víctima, la agresión ocurrió después de reclamarle a su hijo por haberse llevado una carretilla durante la madrugada.