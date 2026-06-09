Hombres Detenidos por Presuntamente Agredir y Amenazar a sus Padres en Hermosillo

Dos hombres fueron detenidos luego de que presuntamente agredieran y amenazaran de muerte a sus padres, en hechos aislados, en diferentes colonias de Hermosillo, Sonora.

Hombres Detenidos por Presuntamente Agredir y Amenazar a sus Padres en HermosilloFoto: Archivo N+

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La violencia familiar en Hermosillo sigue en aumento. Dos hombres arrestados por agredir y amenazar a sus padres en distintos puntos de la ciudad. Descubre lo ocurrido.

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