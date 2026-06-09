Trabajador del IMSS Detenido por Amenazar con Cuchillo a Compañera en Hermosillo

Un trabajador de la Clínica 37 del IMSS fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público luego de presuntamente amenazar a una compañera de trabajo con un arma blanca dentro de las instalaciones ubicadas en el sector Centro de Hermosillo.



El detenido fue identificado como Jahir Alejandro “N”, de 23 años de edad, quien fue reportado alrededor de las 10:30 horas del lunes por portar un cuchillo.



Elementos de seguridad acudieron al cruce de las calles Pedro Moreno y Z. Cubillas, donde localizaron al señalado y, tras una inspección, le encontraron fajado entre sus ropas un cuchillo de aproximadamente 30 centímetros.

El sujeto la habría amenazado con el cuchillo

La afectada, una mujer de 26 años, manifestó que momentos antes había solicitado unas tijeras para realizar sus labores, pero el ahora detenido le advirtió que podía lesionarla con el arma blanca que mantenía oculta.



Tras el señalamiento de la víctima y el aseguramiento del cuchillo, el trabajador fue arrestado y turnado ante la autoridad investigadora correspondiente para el seguimiento legal del caso.