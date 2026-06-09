Trabajador del IMSS Detenido por Amenazar con Cuchillo a Compañera en Hermosillo

Un trabajador de la Clínica 37 del IMSS fue detenido luego de presuntamente amenazar con un cuchillo a una compañera de trabajo dentro de las instalaciones en Hermosillo, Sonora.

Trabajador del IMSS Detenido por Amenazar con Cuchillo a Compañera en HermosilloFoto: Archivo N+

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Un trabajador del IMSS en Hermosillo fue arrestado tras amenazar a una compañera con un cuchillo. Conoce cómo se desarrollaron los hechos en la Clínica 37.

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