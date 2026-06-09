Un Hombre Resultó Lesionado y Uno Más Fue Asesinado a Balazos tras Ataque Armado en Hermosillo

Un hombre murió y otro más resultó herido tras un ataque a balazos registrado durante los primeros minutos de este martes en la colonia Eusebio Kino, al norte de Hermosillo.



Los hechos ocurrieron alrededor de las 00:20 horas sobre la calle Topahue, entre Maza de Juárez y Leandro P. Gaxiola, donde autoridades acudieron al reporte sobre dos personas con lesiones producidas por proyectil de arma de fuego.

Encontraron a un hombre asesinado y uno más lesionado a balazos

En el sitio fue encontrado sin vida un hombre de entre 35 y 40 años de edad, de tez morena, complexión regular y estatura alta, identificado de manera preliminar como Antonio “N”.



Asimismo, José de Jesús “N”, de 48 años de edad, resultó lesionado durante el ataque y recibió atención por parte de los cuerpos de emergencia.



Las autoridades correspondientes realizaron las diligencias en el lugar para el procesamiento de la escena e iniciaron las investigaciones para esclarecer lo sucedido.