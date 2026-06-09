Un Hombre Resultó Lesionado y Uno Más Fue Asesinado a Balazos tras Ataque Armado en Hermosillo

Luego de un ataque armado un hombre resultó lesionado y uno más fue asesinado a balazos en la colonia Eusebio Kino, al norte de Hermosillo, Sonora.

Un Hombre Resultó Lesionado y Uno Más Fue Asesinado a Balazos tras Ataque Armado en HermosilloFoto: N+

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Ataque armado en Hermosillo deja un muerto y un herido. Las autoridades investigan el incidente ocurrido en la colonia Eusebio Kino. Descubre más detalles.

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