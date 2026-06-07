Muere en Agresión Armada Policía Municipal en Colonia Centro de Hermosillo, Sonora

Un agente de la Policía Municipal de Hermosillo fue asesinado a balazos por dos hombres y una mujer que lo recibieron a tiros al atender un reporte de emergencia en el que se advertía la presencia de personas armadas en las calles Juárez y Morelia de la colonia Centro.

De acuerdo con el informe policial, la agresión armada de civiles contra policías ocurrió a las 5:50 horas de la tarde de este sábado, resultando herido de bala el oficial Molina Avilés, quien fue trasladado de urgencia al hospital más cercano, donde lamentablemente falleció minutos después.

Identifican a elemento de la policía asesinado en Hermosillo

El agente caído en el cumplimiento de su deber fue identificado como Luis Fernando Molina Avilés, de 34 años de edad, quien había ingresado a la Policía de Hermosillo en 2019 y estaba asignado a la vigilancia en el sector comercial.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal condenó enérgicamente el hecho.