Muere en Agresión Armada Policía Municipal en Colonia Centro de Hermosillo, Sonora

Un policía fue atacado a balazos por grupo armado en el centro de Hermosillo, Sonora.

Asesinan a Policía Municipal de HermosilloFoto: N+

Destacado

Impactante ataque armado en Hermosillo: un policía municipal fue asesinado al responder a un reporte de emergencia. La Dirección de Seguridad Pública condena el hecho.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+