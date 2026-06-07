Hombre de 61 Años es Asesinado en Colonia el Jito en Hermosillo, Sonora

Un hombre de 61 años de edad, identificado como Gildardo “N”, fue privado de la vida con proyectiles de arma de fuego, durante un ataque directo ocurrido a las 16:05 horas del sábado, en la colonia El Jito, al suroriente de la ciudad.

De acuerdo con los primeros informes fueron dos los agresores que se desplazaban a pie quienes perpetraron el homicidio, por fuera de un domicilio ubicado en calle Francisco Javier Mina entre Comonfort y Alegría.

Investigan muerte de hombre asesinado en El Jito

La Fiscalía General de Justicia del Estado abrió una carpeta de investigación integrando los indicios recabados, a fin de dar con el paradero de los homicidas.