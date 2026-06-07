Hombre de 61 Años es Asesinado en Colonia el Jito en Hermosillo, Sonora

Un hombre identificado como Gildardo “N”, fue privado de la vida con proyectiles de arma de fuego

Hombre de 61 Años es Asesinado en Colonia el Jito en Hermosillo, SonoraFoto: N+

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Un hombre de 61 años fue asesinado en El Jito, Hermosillo. Dos agresores a pie lo atacaron.

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