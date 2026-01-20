Así Estará el Clima Hoy en Tamaulipas: Prevén Lluvias Intermitentes en Zona Centro y Cañera

En Tamaulipas se prevé un ambiente ligeramente frío durante las primeras horas del día y condiciones agradables por la tarde, acompañado de lloviznas y lluvias ligeras de manera intermitente a lo largo del martes 20 de enero de 2026.

Clima Hoy en Tamaulipas: Pronóstico del Martes 20 de Enero de 2026

Probabilidad de Lluvias en Tamaulipas Hoy Martes 20 de Enero de 2026

De acuerdo con el pronóstico de Protección Civil Estatal, el ingreso de flujo de humedad tropical proveniente tanto del Golfo de México como del océano Pacífico incrementará la probabilidad de precipitaciones ligeras durante el martes y miércoles. La mayor actividad se concentrará en la zona sur del estado, la región cañera y la zona centro, donde se podrían presentar periodos de llovizna a lo largo del día.

Autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a las condiciones meteorológicas, tomar precauciones al conducir y considerar el uso de ropa adecuada ante las variaciones de temperatura entre la mañana y la tarde.

