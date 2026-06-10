¿En Qué Estados y Regiones de México Se Esperan Lluvias Fuertes Este Miércoles 10 de Junio?

Prevalecerán las altas temperaturas por la tarde en el norte y noroeste del territorio nacional y en cuatro entidades seguirá la onda de calor

Dos mujeres con impermeables caminan junto con un perro en la CDMXDos mujeres con impermeables caminan una tarde lluviosa en la CDMX. Foto: Cuartoscuro

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Lluvias intensas y calor extremo en México este 10 de junio. Consulta el pronóstico completo y prepárate para condiciones climáticas extremas en tu área.

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