¿En Qué Estados y Regiones de México Se Esperan Lluvias Fuertes Este Miércoles 10 de Junio?

Para este miércoles 10 de junio de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias muy fuertes a puntuales intensas en el sur y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán.

Habrá chubascos en la mayor parte del país, pronosticándose lluvias puntuales intensas en Puebla (suroeste y sureste) y de fuertes a muy fuertes en el noroeste, occidente y centro del territorio, incluido el Valle de México.

Por otro lado, de acuerdo con las autoridades mexicanas se mantendrá el oleaje elevado en las costas del Pacífico mexicano, y en las costas de Quintana Roo.

Asimismo, se mantendrán las temperaturas vespertinas calurosas a muy calurosas en el norte y noroeste de la República Mexicana.

En ese sentido, prevalecerá la onda de calor en Sonora (este y sureste), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (noroeste) y Sinaloa (norte, centro y sur).

Finalmente, la tormenta tropical Cristina se localizará frente a las costas de El Salvador, sin afectar costas mexicanas, no obstante, se mantendrá en vigilancia.

Lluvias en el país

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Puebla (suroeste y sureste), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte, este y sur), Chiapas (oeste y sur), Campeche (norte y suroeste) y Quintana Roo (norte).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Estado de México (centro, este y suroeste), Morelos, Tabasco (oeste y sur) y Yucatán (centro, sur y este).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Nayarit (sur), Jalisco (oeste, centro y este), Colima, Michoacán (centro y este), Guerrero (norte y este), Ciudad de México y Tlaxcala.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora.

Temperaturas máximas

Superiores a 45 °C: Sonora (este).

De 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Chihuahua (noreste y oeste), Coahuila (suroeste), Durango (noroeste) y Sinaloa (norte y centro).

De 35 a 40 °C: Baja California Sur (este y sur), Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes (oeste), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz (sur), Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

De 30 a 35 °C: Estado de México (suroeste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte) y Quintana Roo.

Clima en el Valle de México

Durante la mañana, se pronostica ambiente fresco, cielo nublado con probabilidad de lluvias aisladas y bancos de niebla.

Hacia la tarde, se prevé ambiente templado, cielo nublado con probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México (centro, este y suroeste) y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 14 a 16 °C y la máxima de 22 a 24 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 10 a 12 °C y una máxima de 20 a 22 °C.

Con información de Conagua

ICM