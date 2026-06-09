Clima CDMX Mañana 10 de Junio: ¿A Qué Hora Empiezan las Lluvias Fuertes?

Consulta a qué hora comenzarán las lluvias fuertes y el pronóstico para la capital del país

Clima en CDMX. Foto: CuartoscuroClima en CDMX. Foto: Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Este 10 de junio, lluvias fuertes en CDMX desde las 14:00 hrs. Conoce las recomendaciones para evitar riesgos y mantenerte seguro. Consulta el pronóstico completo y mantente alerta.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+