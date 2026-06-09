Clima CDMX Mañana 10 de Junio: ¿A Qué Hora Empiezan las Lluvias Fuertes?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por lluvias fuertes en la Ciudad de México para este miércoles 10 de junio, por lo que llamó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones ante posibles encharcamientos e inundaciones.

De acuerdo con el pronóstico, la mañana iniciará con cielo nublado y temperaturas de entre 14 y 16 grados Celsius. Será alrededor de las 14:00 horas cuando se prevé el inicio de lluvias fuertes, acompañadas de temperaturas máximas de entre 23 y 25 grados, así como rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora.

Las precipitaciones podrían extenderse durante la tarde y la noche, mientras que el ambiente se tornará más fresco con un descenso gradual de la temperatura.

Recomendaciones para la temporada de lluvias

Ante la temporada de lluvias, las autoridades recomiendan mantener limpias las coladeras cercanas al domicilio y evitar que se acumulen basura u objetos que obstruyan el flujo del agua.

Asimismo, se recomienda no acercarse ni pisar cables eléctricos caídos, evitar transitar por zonas lodosas o con corrientes de agua y resguardar documentos y objetos de valor en lugares elevados, como azoteas o segundos pisos.

En caso de que una vivienda resulte afectada por inundaciones, es importante realizar labores de limpieza y desinfección con cloro para prevenir la proliferación de bacterias y reducir el riesgo de infecciones.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas y reportar cualquier emergencia a los servicios de protección civil.