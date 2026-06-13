Departamento de Justicia Da Su Aval para Fusión de Paramount y Warner Bros

La operación para la compra de Warner Bros. Discovery por Paramount Skydance dio un paso más para concretarse luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos diera luz verde a la transacción.

Se trata de una operación valuada en 110 mil millones de dólares y que daría paso a la creación de uno de los más grandes conglomerados de medios y entretenimiento del mundo.

Tras ocho meses de investigación, las autoridades antimonopolio consideraron que la operación no perjudica la competencia de los mercados de televisión, plataformas de streaming y producción de contenidos.

El anuncio llega después de que varios medios adelantaran que el Departamento de Justicia había aprobado la compra, valorada en la estratosférica cifra.

Que además fue seguida por un agradecimiento de Paramount al Departamento de Justicia y otras agencias "que han completado sus revisiones y ofrecido su visto bueno hasta ahora".

¿Qué empresas se unirían con esta operación?

La operación reunirá bajo una misma compañía a los estudios Paramount y Warner Bros., las plataformas Paramount+ y HBO Max, así como a las divisiones informativas CBS News y CNN.

Esta fusión se convertiría en una de las mayores consolidaciones del sector en las últimas décadas, de ahí el camino sinuoso para poder llevarse a cabo.

Aunque ahora parece que el panorama se abre con la decisión del Departamento de Justicia, que señaló que la evidencia recopilada sugiere que la compra aumentaría la competencia en la industria del entretenimiento.

Esto porque fortalecería la capacidad de la empresa combinada para competir con actores dominantes del mercado de streaming y medios digitales.

¿Qué falta ahora? Pues la aprobación supone un espaldarazo para David Ellison, director ejecutivo de Paramount Skydance e hijo del fundador de Oracle, Larry Ellison.

Sin embargo, ahora la posible fusión debe superar revisiones regulatorias en otras jurisdicciones, incluyendo la de la Unión Europea y el Reino Unido.

ICM