Departamento de Justicia Da Su Aval para Fusión de Paramount y Warner Bros

Se trata de una operación valorada en 110 mil millones de dólares; todavía falta pasar otras regulaciones, entre ellas la de la Unión Europea y la del Reino Unido

Logo de la empresa ParamountLa transacción para la compra de Warner por Paramount asciende a los 110 mil mdd. Foto: Reuters

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Con la aprobación del Departamento de Justicia, la fusión de Paramount y Warner Bros avanza. Un movimiento de 110 mil millones que promete cambiar el panorama del entretenimiento.

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