Accionistas de Warner Bros Aprueban Venta a Paramount por esta Cantidad Millonaria 

Este jueves 23 de abril de 2026, los accionistas de Warner Bros Discovery (WBD) aprobaron la venta a Paramount Skydance, lo cual podría transformar radicalmente Hollywood y el panorama mediático en general.

El anunció del aval de la fusión fue dado a conocer por WBD en un comunicado:

"Warner Bros. Discovery anunció hoy que sus accionistas han votado a favor de aprobar la operación previamente anunciada con Paramount Skydance Corporation en la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada hoy", dijo la empresa.

La compañía indicó que, según un recuento preliminar de votos, la abrumadora mayoría de los accionistas votó a favor de vender todo el negocio a Paramount por 31 dólares por acción. Incluida la deuda, el acuerdo está valorado en casi 111 mil millones de dólares.

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¿Qué implica la decisión?

El anuncio de los accionistas aclara el camino a que Paramount se quede con los activos de Warner Bros Discovery, que incluye HBO y HBO Max, los estudios de cine y televisión de Warner Bros., DC, CNN, TBS, TNT, HGTV y Discovery+.

La luz verde de los accionistas de la empresa aumenta la probabilidad de que eso se convierta en realidad.

Pero todavía no es un hecho. La adquisición aún enfrenta revisiones regulatorias en curso. Es decir, la votación tiene que ser certificada de manera formal.

Ambas empresas esperan conseguir la aprobación de los reguladores gubernamentales y cerrar la transacción en el tercer trimestre de 2026.

Transacción histórica

David Zaslav, presidente y director ejecutivo de WBD, aseguró en el comunicado que la aprobación del acuerdo representa "otro hito clave para completar esta transacción histórica, que generará un valor excepcional para nuestros accionistas".

Cabe señalar que el consejo de administración de Warner Bros había recomendado por unanimidad a los accionistas votar a favor de la fusión con Paramount, empresa matriz de CBS, CBS News, Paramount Pictures, Paramount+, BET, Nickelodeon y otras.

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Críticas de la fusión en Hollywood

La adquisición de WBD por parte de Paramount además ha sido criticada por sectores de Hollywood.

Unos 2 mil artistas, entre ellos Javier Bardem, Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Mark Ruffalo o Rose Byrne, firmaron una carta manifestando su oposición a la fusión.

Denunciaron que la operación perjudicará a una industria del entretenimiento ya en dificultades, provocando "menos oportunidades para los creadores, menos empleo en el ecosistema de producción, mayores costes y menos opciones para el público" tanto en Estados Unidos como a nivel global.

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Con información de AP y EFE.

spb