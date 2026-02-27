Netflix se Retira de Puja para Comprar Warner Bros. y Deja el Camino Libre a Paramount
N+
Netflix dijo que el nuevo precio que se requeriría para comprar Warner haría que el acuerdo ya no fuera "financieramente atractivo"
COMPARTE:
Netflix declinó su oferta para comprar el estudio y el negocio de streaming de Warner Bros. Discovery luego de negarse a aumentar su oferta al verse rebasada por la de su competidor Paramount, propiedad de Skydance.
El jueves, después de que la junta directiva de Warner anunciara que la oferta de Paramount era superior al acuerdo que había alcanzado previamente con Netflix, la firma con sede en Hollywood declinó aumentar su puja.
Noticia relacionada: ¿Cuanto Gasta una Familia Promedio en Servicios de Streaming?
Vía un comunicado, Netflix dijo que el nuevo precio que se requeriría para comprar Warner haría que el acuerdo ya no fuera "financieramente atractivo".
A diferencia de la oferta de Netflix, Paramount quiere todas las operaciones de Warner, incluyendo cadenas como CNN y Discovery.
Esto situaría a CNN bajo el mismo techo que CBS, propiedad de Paramount, y combinaría dos de los últimos cinco estudios restantes de Hollywood.
"Al precio requerido para igualar la última oferta de Paramount Skydance, el acuerdo ya no es financieramente atractivo, por lo que declinamos igualar la oferta de Paramount Skydance", añadió en el documento la compañía.
¿Paramount ya ganó?
Parecería que el camino está allanado para que Paramount se quede con Warner, sin embargo, todavía falta que se superen algunos escollos.
Primero, el consejo de administración de Warner Bros. aún tiene que rescindir el acuerdo con Netflix y aceptar la oferta de Paramount Skydance.
El director ejecutivo de Warner, David Zaslav, dijo que una vez que el consejo vote, comenzarán a trabajar en conjunto para crear historias que conmuevan al mundo.
Una vez que nuestro consejo vote a favor de adoptar el acuerdo de fusión con Paramount, se creará un enorme valor para nuestros accionistas
Todo parece ir viento en popa para la fusión de estos dos gigantes, pero hay otro obstáculo que se debe sortear: el legal.
Preocupación regulatoria
La fusión de Paramount con Warner Bros. uniría dos grandes estudios de Hollywood, dos plataformas de streaming (HBO Max y Paramount+) y dos cadenas de noticias (CNN y CBS).
Este tamaño de transacción podría generar algunos problemas regulatorios y conflictos de interés, y ya el fiscal general de California, Rob Bonta, se expresó al respecto:
Paramount-Warner Bros no es un acuerdo consumado. Estos dos titanes de Hollywood no han pasado el escrutinio regulatorio: el Departamento de Justicia de California tiene una investigación abierta y tenemos la intención de ser enérgicos en nuestra revisión
Historias recomendadas:
- INE Solicitará al Congreso de la Unión Reunión Sobre Reforma Electoral
- México y EUA Acuerdan Reforzar Cooperación Contra el Fentanilo con Enfoque en la Soberanía
AMP | ICM