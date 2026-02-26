México y EUA Acuerdan Reforzar Cooperación Contra el Fentanilo con Enfoque en la Soberanía

El canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo una reunión de trabajo con Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos (ONDCP), conocida como la "Zar antidrogas" del gobierno de Donald Trump, para avanzar en la cooperación bilateral en materia de salud pública y combate al narcotráfico.

El encuentro forma parte de una visita de alto nivel de Carter a México que incluyó, dos días antes, una reunión con el Gabinete de Seguridad federal en Palacio Nacional.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el diálogo se desarrolló bajo los principios de respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida y colaboración sin subordinación.

Lo que se acordó en la mesa

Según la SRE, el encuentro permitió concretar tres líneas de acción.

El intercambio de buenas prácticas en salud pública orientadas a campañas preventivas de concientización sobre el consumo de drogas. El fortalecimiento de esfuerzos para desarticular las cadenas de suministro de sustancias ilícitas. El avance en mecanismos conjuntos para contener el tráfico de fentanilo, otras drogas sintéticas y el tráfico de armas.

El canciller De la Fuente estuvo acompañado por Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte. Por parte de Estados Unidos participó el embajador Ronald Johnson.

Una visita marcada por el abatimiento del "Mencho"

La agenda de Carter en México estuvo enmarcada por la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), abatido el domingo 23 de febrero en Tapalpa, Jalisco, en un operativo en el que Estados Unidos aportó inteligencia. El mismo día de la reunión en Palacio Nacional, el presidente Trump mencionó el operativo en su discurso de Estado de la Unión.

La ONDCP informó que Carter y el embajador Johnson se reunieron con el liderazgo militar y de seguridad de México precisamente para reconocer ese resultado.

Hoy, la directora de la ONDCP, Sara Carter, y el embajador Ronald Johnson, se reunieron con el liderazgo militar y de seguridad de México para felicitarlos por la exitosa operación dirigida contra Nemesio 'El Mencho' Oseguera Cervantes

Fe y diplomacia: Carter visita la Basílica de Guadalupe

Además de las reuniones institucionales, la "Zar antidrogas" visitó la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe durante su estancia en México. La ONDCP difundió fotografías de Carter en el recinto y señaló que la fe es un pilar en la lucha contra las adicciones.

Carter también destacó el trabajo conjunto entre ambos países.

Trabajamos con nuestros homólogos mexicanos para eliminar los cárteles y el tráfico de drogas ilegales.

