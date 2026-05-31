Pronóstico del Clima Hoy 31 de Mayo: Prevén Fuertes Lluvias en la Mitad del País

Para este domingo 31 de mayo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias muy fuertes en la mitad del país, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Se prevé una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera que prevalecerá sobre el sur y sureste mexicano, el cual seguirá interactuando con la onda tropical número 3 al sur de Guerrero.

Asimismo, se esperan chubascos y precipitaciones intensas en estados del centro y oriente del territorio nacional.

Mientras que una línea seca sobre el norte, en interacción con una vaguada en niveles altos de la atmósfera y un canal de baja presión en el interior del país, aunados a inestabilidad atmosférica, originarán chubascos y lluvias fuertes en estados del norte y occidente del país.

Lluvias en el país

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Guerrero (este y sur), Oaxaca (noroeste y oeste), Chiapas (norte y este), Tabasco (este), Campeche (este, oeste y sur), Yucatán (oeste y sur) y Quintana Roo (sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Coahuila (norte y centro), Zacatecas (centro y sur), San Luis Potosí (oeste), Morelos (este y sur), Jalisco (sur), Michoacán (norte y oeste), Puebla (sureste) y Veracruz (centro).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Durango (este y sur), Aguascalientes, Guanajuato (oeste) y Colima (norte y este).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Nuevo León, Nayarit, Estado de México y Tlaxcala.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sinaloa, Tamaulipas, Querétaro, Hidalgo y Ciudad de México.

¿Dónde habrá calor?

Durango (oeste)

Sinaloa (norte, centro y sur)

Zacatecas (sur)

Nayarit (norte y sur)

Jalisco (centro y sur)

Colima (este y sur)

Michoacán (norte y suroeste)

Guerrero (oeste y sur)

Oaxaca (sureste)

Chiapas (centro)

Morelos

Temperaturas máximas

De 40 a 45 °C : Baja California Sur (sur), Sonora (este y sur), Chihuahua (noreste y suroeste), Durango (oeste), Sinaloa (norte y centro), Colima (este) y Michoacán (suroeste).

De 35 a 40 °C : Baja California (noreste), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas (noroeste y sur), Aguascalientes (oeste), Nayarit, Jalisco, Guerrero, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Estado de México (suroeste).

Valle de México

Para el Valle de México, se espera cielo parcialmente nublado con bruma y ambiente fresco a templado en la mañana.

Hacia la tarde, se prevé ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de intervalos de chubascos acompañados con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el Estado de México; así como lluvias aisladas en la Ciudad de México, mismas que se prolongarán en horas de la noche.

La temperatura mínima en la capital del país será de 12 a 14 °C y la máxima de 28 a 30 °C. Para Toluca, se pronostica una temperatura mínima de 8 a 10 °C y una máxima de 24 a 26 °C.

ASJ