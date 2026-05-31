Pronóstico del Clima Hoy 31 de Mayo: Prevén Fuertes Lluvias en la Mitad del País

El Servicio Meteorológico Nacional prevé precipitaciones intensas en al menos 15 estados con posibles descargas eléctricas y caída de granizo para este domingo

LluviasSe esperan fuertes precipitaciones en 15 estados. Foto: Cuartoscuro.

Destacado

Prepárate para un domingo lluvioso: el SMN pronostica intensas precipitaciones en la mitad del país. Descubre qué estados serán los más afectados.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+