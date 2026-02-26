Detienen a "El Lexus", Jefe de la "Operativa Ranger" de Facción "Ciclones" del Cártel del Golfo

Fuerzas federales detuvieron este jueves 26 de febrero a Antonio Guadalupe "N", alias "El Lexus", identificado como jefe de la "Operativa Ranger" de la facción "Ciclones" del Cártel del Golfo.

"El Lexus" o "El Toño" fue detenido en el Ejido Sandoval, en Matamoros, Tamaulipas, como resultado de un operativo en el que participaron elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Fuerza Aérea.

Antonio Guadalupe "N" fue capturado junto con otros ocho integrantes de la "Operativa Ranger", grupo encargado de proporcionar seguridad a José Alfredo “N”, alias “El Contador”, jefe de la facción “Ciclones” del Cártel del Golfo.

Como parte del operativo, a los detenidos se les decomisaron armas de alto poder de uso exclusivo del Ejército, como fusiles Barret Cal. 50., lanzacohetes, granadas, cargadores, cartuchos, ponchallantas, equipo táctico, equipo telefónico y vehículos

El Gabinete de Seguridad informó por la noche que, resultado de trabajos de inteligencia, en Matamoros, Tamaulipas, elementos de la Defensa, GN y FGR detuvieron a Antonio Guadalupe “N”, alias “Lexus”, identificado como líder de una célula delictiva de la facción “Ciclones” del Cártel del Golfo.

Este grupo delictivo está vinculado con delitos de extorsión, secuestro, tráfico de armas, personas y drogas, con operaciones en México y Estados Unidos. También fueron detenidos otros 8 integrantes de la organización criminal y se aseguraron armas de alto poder, vehículos y equipos de comunicación.

¿Qué es la "Operativa Ranger"?

A los integrantes de la "Operativa Ranger" se les identifica también como los responsables de diversas actividades delictivas en el municipio de Matamoros, como extorsión, secuestro, tráfico de armas, personas y de drogas en México y Estados Unidos.

