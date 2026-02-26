Matan a un Integrante del Grupo Arraigado; Así Fue el Ataque Armado en Sinaloa

Julio César Beltrán, integrante de "Grupo Arraigado" fue asesinado en Culiacán, Sinaloa; así ocurrió el ataque en el que perdió la vida el músico de narcocorridos.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en el bulevar Paseo Niños Héroes, también conocido como el “Malecón Viejo”, cuando la víctima circulaba en su vehículo.

Los testigos indicaron que durante un cambio de semáforo, el integrante de Grupo Arraigado fue interceptado y atacado a balazos por varios sujetos, quienes después de asesinarlo, huyeron.

Las personas que se encontraban cerca entraron en pánico y trataron de resguardarse al escuchar las detonaciones; además pidieron ayuda a los servicios de emergencia. Paramédicos llegaron de inmediato al lugar, pero lamentablemente Julio César Beltrán ya no contaba con signos vitales.

El sitio fue acordonado para realizar las primeras investigaciones y esperar la llegada de los servicios de la Fiscalía de Sinaloa para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo.

¿Quién era Julio César Beltrán de Grupo Arraigado?

Julio César Beltrán era el acordeonista de Grupo Arraigado, conjunto de música regional mexicano, pero se especializa en el sierreño con banda y narcocorridos.

Grupo Arraigado es originario de Sinaloa y sus canciones están enfocadas en contar historias de personajes, vivencias y hechos actuales que vive su entidad y el país.

También se caracteriza por interpretar canciones románticas o de desamor, lo que consideran como canciones para "pistear" o "dedicar".

Hasta el momento Grupo Arraigado no ha hecho un pronunciamiento oficial sobre el asesinato de su compañero acordeonista Julio César Beltrán, ocurrido este miércoles.

¿Cómo fue su última presentación?

Grupo Arraigado es muy activo en redes sociales, principalmente comparte el calendario de sus presentaciones y videos con una muestra de sus shows para complacer a sus fans.

Una de esas presentaciones en vivo fue compartida un día antes de la muerte de Julio César Beltrán. En las imágenes se observa a la banda interpretar "Los Reniegos de la Vida" en un centro nocturno.

A principios de este mes "Grupo Arraigado" presentó su corrido inédito 'Sigo pa' delante', cuya letra intenta reflejar superación, agradecimiento y humildad.

♫ Muchos se alejaron cuando no hubo nada

Hoy que ven el triunfo, sobran las palmadas

Pero yo no olvido quién estuvo ahí

Cuando las puertas todas las vi cerrar para mí ♪

