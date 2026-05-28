Sismo de Magnitud 4.7 se Registra Frente a las Costas de Puerto Vallarta, Jalisco

Un sismo de magnitud 4.7 fue registrado la mañana de este jueves frente a las costas de Puerto Vallarta, de acuerdo con información publicada por el Servicio Sismológico Nacional.
¿A qué hora ocurrió el sismo?
El movimiento telúrico ocurrió a las 10:18 de la mañana y tuvo su epicentro a 412 kilómetros al suroeste de Puerto Vallarta, con una profundidad aproximada de 10 kilómetros.
La información fue difundida a través de las redes sociales oficiales del organismo, donde se detalló que el temblor se localizó en el Océano Pacífico, frente a las costas de Jalisco.
¿Se sintió el temblor en el estado?
Hasta el momento, autoridades estatales y de Protección Civil no han reportado personas lesionadas ni daños materiales derivados del movimiento sísmico. Debido a la distancia del epicentro respecto a la costa, el temblor no habría sido perceptible en gran parte del estado.
Se mantiene un monitoreo constante ante cualquier posible réplica o afectación derivada de la actividad sísmica registrada en la región occidente del país.