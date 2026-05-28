Sismo de Magnitud 4.7 se Registra Frente a las Costas de Puerto Vallarta, Jalisco

Un sismo de magnitud 4.7 fue registrado la mañana de este jueves frente a las costas de Puerto Vallarta, de acuerdo con información publicada por el Servicio Sismológico Nacional.

¿A qué hora ocurrió el sismo?

El movimiento telúrico ocurrió a las 10:18 de la mañana y tuvo su epicentro a 412 kilómetros al suroeste de Puerto Vallarta, con una profundidad aproximada de 10 kilómetros.

La información fue difundida a través de las redes sociales oficiales del organismo, donde se detalló que el temblor se localizó en el Océano Pacífico, frente a las costas de Jalisco.

SISMO Magnitud 4.7 Loc 412 km al SUROESTE de PUERTO VALLARTA, JAL 28/05/26 10:18:14 Lat 19.07 Lon -108.81 Pf 10 km pic.twitter.com/4vEZuhBmY5 — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) May 28, 2026

¿Se sintió el temblor en el estado?

Hasta el momento, autoridades estatales y de Protección Civil no han reportado personas lesionadas ni daños materiales derivados del movimiento sísmico. Debido a la distancia del epicentro respecto a la costa, el temblor no habría sido perceptible en gran parte del estado.

Se mantiene un monitoreo constante ante cualquier posible réplica o afectación derivada de la actividad sísmica registrada en la región occidente del país.