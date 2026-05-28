Sismo de Magnitud 4.7 se Registra Frente a las Costas de Puerto Vallarta, Jalisco

Un sismo de magnitud 4.7 se registró frente a las costas de Puerto Vallarta. No se reportaron personas heridas

Se registra sismo en costas de Puerto VallartaFoto: X @SismologicoMX

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Temblor de 4.7 en el océano cerca de Puerto Vallarta, sin heridos reportados. La distancia evitó que se sintiera en tierra. ¿Qué medidas se están tomando?

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