Balacera Hoy en CDMX: Adulta Mayor es Asesinada al Bajar de Taxi en Cuautepec, Gustavo A. Madero

Una adulta mayor fue asesinada a balazos cuando bajaba de un taxi en calles de la colonia Castillo Grande del barrio de Cuautepec, en la alcaldía Gustavo A. Madero; esto pasó.

Según los primeros reportes, las autoridades fueron alertadas por una balacera en la zona alta de la demarcación, por lo que de inmediato se dirigieron a la zona, donde encontraron a una mujer de aproximadamente 60 años de edad lesionada.

Luego de brindarle los primeros auxilios, determinaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que solicitaron apoyo a los servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

