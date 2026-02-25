Balacera Hoy en Iztacalco: Riña Termina en Ataque Armado Deja un Muerto, ¿Qué Pasó?

Una balacera hoy en Iztacalco provocó pánico entre los vecinos de las calles Chimalpopoca y Plutarco Elías Calles, en la zona oriente de la Ciudad de México, cuando las fuertes detonaciones los alertaron; una persona murió.

Según los primeros reportes, los hechos ocurrieron en un inmueble en el que presuntamente se registró una riña entre varias personas. Sin embargo, el pleito subió de tono y al final se escucharon varios disparos.

Luego de los balazos, los vecinos pidieron ayuda a los servicios de emergencia ante la confusión de lo ocurrido. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron a la vivienda marcada con el número 89 y al ingresar hallaron a un hombre inconsciente.

¿Cómo pasó la balacera hoy en Iztacalco?

Los oficiales brindaron los primeros auxilios a la víctima de aproximadamente 30 o 35 años de edad, quien presentó varias lesiones en el cuerpo, pero ya no contaba con signos vitales. Por esta razón, se llevó a cabo el acordonamiento correspondiente.

De manera preliminar se sabe que la riña comenzó en la casa en la que viven varias familias, una discusión entre dos hombres, presuntamente porque uno de ellos no lo dejó pasar, terminó en la balacera.

Los policías de la SSC mantienen un fuerte operativo en la zona y están a la espera de la llegada de los servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX). Hasta el momento se desconoce el paradero del presunto responsable.

