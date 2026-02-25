Brenda Aguilar: Laboratorista Va a Trabajar y Desaparece en Cuautitlán Izcalli; Bloquean Caseta

Brenda Aguilar Guadalupe, de 21 años de edad, desapareció en Cuautitlán Izcalli, cuando salió rumbo a su trabajo en un hospital en el Estado de México; familiares y seres queridos exigen a las autoridades su aparición con vida, ya que aseguran fue raptada.

Con una protesta en la caseta de Tepotzotlán, los manifestantes piden que se aceleren las investigaciones para dar con Brenda, ya que desde hace una semana no saben nada de ella y temen por su integridad, porque según su papá Antonio Aguilar, su hija fue raptada; sí lo dijo a N+:

Noticia relacionada: Dos Niñas Desaparecen y las Hallan Muertas en Cisterna de Casa Hogar Pato del DIF Oaxaca

Hay una cámara de un vecino que nos muestra las imágenes de un tipo sospechoso que baja, sube y vuelve a bajar en los horarios que coinciden en los que ella salía del domicilio

Asimismo, la familia de Brenda Aguilar señala que la familia es la que ha recabado gran parte de los indicios o pistas para dar con la laboratorista, las cuales únicamente llegan hasta la zona del Barrio de la Luz. Están a la espera de que el C4 entregue unos videos que fueron solicitados desde el fin de semana, pero hasta el momento no los han recibido.

Me comentan que no han llegado las grabaciones y pues exijo esa parte, que nos las muestren y asimismo que me manden un grupo táctico para entrar a esa parte donde ya pierdo los vehículos

La mamá de Brenda Aguilar, Ingrid Guadalupe, aseguró a N+ que su hija no se fue por su propia voluntad de la casa, porque hay testigos que señalan que ni alcanzó a llegar al camino que siempre toma para abordar el transporte público que la deja en su centro de trabajo.

Cuando mi hija salió a trabajar, se le había hecho tarde, ella no llegó ni a agarrar el camino que siempre agarra para subir a la combi, cuando a ella la sustrajeron (...) Hubo una persona que nos dijo que ella gritaba

Video: Buscan a Brenda Aguilar, Laboratorista Desaparecida en Cuautitlán Izcalli, Edomex

¿Qué pasó en la caseta de Tepotzotlán?

Por el temor de que Brenda Aguilar Guadalupe esté en riesgo y que las autoridades no han acelerado las indagatorias, decidieron salir a manifestarse en la caseta de Tepotzotlán.

La circulación es lenta con dirección a la México-Querétaro, sin embargo, el paso es continúo. Debido a que en la protesta permiten el libre paso de los vehículos en Cuautitlán Izcalli.

Familiares y amigos de Brenda Aguilar protestan por su desaparición en Cuautitlán Izcalli. N+

Sin embargo, los familiares de Brenda indicaron que no se van a retirar hasta que exista diálogo con las autoridades y les presenten avances en su investigación.

Prácticamente hemos hecho el trabajo de las autoridades, dijo una tía de la joven

¿Quién es Brenda Aguilar Guadalupe?

Brenda Aguilar Guadalupe tiene 21 años de edad y trabaja como laboratorista en el Hospital Santa Anita, ubicado en el municipio de Tepotzotlán, Estado de México.

El 18 de febrero salió de su domicilio como de costumbre para ir a laborar, sin embargo, no llegó a su centro de trabajo ni volvió a casa.

Nos avisaron de su trabajo como a las 9 de la mañana que no había llegado, no contesta mensajes ni llamadas

Según su ficha de búsqueda la última vez que se le vio fue en Santa María Tianguistengo, Cuautitlán Izcalli. Brenda Aguilar Guadalupe es de complexión delgada, cara ovalada y mide 1.60 metros de altura. Además, su cabello es negro a la cintura, sus orejas son medianas y sus labios son delgados.

Brenda tiene tez morena clara, ojos café oscuro y boca mediana. Las señas particulares de la laboratorista son un tatuaje en el brazo izquierdo, uno más en el pecho del lado izquierdo en figura de guadaña y un tatuaje más en la pierna derecha.

El día que desapareció vestía tenis blancos y uniforme quirúrgico en color rosa claro.

Viva se la llevaron, viva la queremos, dice su familia

Historias recomendadas:

EPP