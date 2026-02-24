Ana María: Ella es la Mujer que Murió al Quedar en Medio de Balacera tras Caída de “El Mencho”

Una mujer embarazada identificada como Ana María murió al quedar en medio de una balacera luego de que se confirmó la muerte de “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un operativo en Tapalpa, Jalisco; perdió la vida frente a su hijo.

De acuerdo con los primeros reportes, el domingo 22 de febrero la víctima se encontraba en un parque ubicado en el cruce de la avenida Escorial y De la Mancha junto a su niño. Luego de acudir a misa por la mañana, se quedó un rato a convivir en el área de juegos.

Noticia relacionada: Dos Niñas Desaparecen y las Hallan Muertas en Cisterna de Casa Hogar Pato del DIF Oaxaca

Mientras el niño jugaba, ella se ejercitó en los aparatos que fueron instalados para el uso común; sin embargo, la tranquilidad de su día familiar pronto se convirtió en tragedia cuando sujetos armados llegaron a las inmediaciones.

Video: Recorrido por el Refugio de ‘El Mencho’: Así se Ve el Lugar Donde Pudo Pasar sus Últimas Horas con Vida

¿Cómo fue el ataque donde murió Ana María en Zapopan, Jalisco?

Los hombres fuertemente armados descendieron de vehículos y rafaguearon un módulo de la Policía de Zapopan. Los balazos fueron dirigidos al inmueble y a las patrullas estacionadas afuera del cuartel.

Una vez que realizaron el ataque como respuesta al abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, huyeron del sitio, pero lamentablemente una de esas balas impactó a Ana María, quien luego de ser herida cayó cerca de una jardinera.

Los servicios de emergencias fueron alertados por la condición de gravedad de la mujer, quien, a pesar de recibir los primeros auxilios, murió. En tanto, su hijo resultó ileso; no obstante, quedó en shock por el ataque en el que perdió la vida su mamá y el bebé.

Este martes la familia de Ana María realiza los servicios funerarios para despedirla entre lamentos de impotencia y tristeza, debido a que fue una víctima colateral más de la violencia en el país.

La Fiscalía de Jalisco informó que se abrió una carpeta de investigación por el caso, en tanto, el gobernador de la entidad, Pablo Lemus, aseguró a medios locales que brindan apoyo total a la familia de Ana María durante este proceso.

Historias recomendadas:

EPP

