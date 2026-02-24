¿Quién es Nora Alicia Biébrich Duarte, Presidenta Municipal de Bacanora que fue Atacada Hoy?

La presidenta municipal de Bacanora, Sonora, Nora Alicia Biébrich Duarte, fue atacada a balazos en inmediaciones de la carretera Hermosillo-Mazatán, por lo que las autoridades ya investigan el caso; este es el perfil de la funcionaria.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), los hechos ocurrieron en el kilómetro 60 de la carretera Hermosillo-Mazatán, no obstante, las autoridades descartaron que el ataque fuera dirigido a la funcionaria.

No se cuenta con ningún dato que permita suponer que la agresión armada registrada este día fuera un ataque directo en contra de la Presidenta Municipal de Bacanora

Según las autoridades, la agresión derivó de un incidente de tránsito ocurrido momentos antes; además, dicho ataque estuvo dirigido al conductor de la unidad, quien fue identificado como su hijo.

Como consecuencia de esto, la víctima de 36 años perdió la vida debido a un choque hipovolémico provocado por las heridas

En tanto, la presidenta municipal de Bacanora se reporta fuera de peligro, no presenta lesiones producidas por proyectil de arma de fuego. Sin embargo, será valorada y atendida conforme a los protocolos correspondientes con la finalidad de dar seguimiento médico y brindar acompañamiento psicológico.

Así quedó su camioneta

El ataque armado a la camioneta de la presidenta municipal de Bacanora, donde viajaba junto a su hijo Édgar Rafael, presuntamente se originó luego de que tuvieron un conflicto vial metros adelante.

Así quedó la camioneta en la que viajaban la funcionaria y su hijo. Foto: N+

Según medios locales, el incidente se presentó cuando el hijo de la funcionaria trató de rebasar un auto, el cual no le permitió el paso. Esto no se quedó solo en ese acto, debido a que metros adelante tuvieron un percance vial.

En la camioneta se observan diversos impactos de bala. Foto: N+

La camioneta blanca en la que viajaban madre e hijo quedó con diversos impactos de bala en el parabrisas y la ventana del área del conductor. Así también se observa que las bolsas de aire se activaron cuando la unidad se impactó luego de que el hijo de la presidenta municipal de Bacanora perdió la vida.

¿Quién es Nora Biébrich Duarte, presidenta municipal de Bacanora?

Nora Alicia Biébrich Duarte, actual presidenta municipal de Bacanora, Sonora, tiene una Maestría en Educación por parte de la Universidad del Valle de México (UVM); por esta razón también la reconocen como maestra.

En cuanto a su trayectoria política, forma parte de las filas del Partido del Trabajo (PT). Su trabajo en este rubro la llevó a postularse para encargarse del Ayuntamiento de Bacanora, Sonora, por lo que ganó las elecciones municipales el 2 de junio de 2024.

Nora Alicia Biébrich Duarte asumió legalmente el cargo de presidenta municipal de Bacanora en septiembre de ese mismo año para el periodo que comprende el 2024-2027. Una vez que tomó funciones, comenzó a trabajar en diversos ejes; sin embargo, ha puesto especial énfasis en:

Gestiones para el mejoramiento de la carretera Bacanora-El Encinal

Diagnóstico y estudios técnicos para el abastecimiento y fortalecimiento del agua potable

Desarrollo municipal y programas sociales

