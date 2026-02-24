¿De Qué Murió Katherine Short? Así Fue Encontrada Muerta Hija del Famoso Actor Martin Short

Katherine Elizabeth Short, hija del renombrado comediante y actor Martin Short, falleció este lunes 24 de febrero de 2026 a los 42 años, según información publicada por TMZ.

Las autoridades respondieron a un llamado de emergencia la tarde del lunes en la residencia de Katherine en Hollywood Hills, donde fue hallada sin vida. De acuerdo con las fuentes policiales citadas por el medio estadounidense, Short se quitó la vida con un arma de fuego en un acto autoinfligido.

“Con profundo pesar confirmamos el fallecimiento de Katherine Hartley Short. La familia Short está devastada por esta pérdida y solicita privacidad en este momento”.

“Katherine era querida por todos y será recordada por la luz y la alegría que trajo al mundo”, señala un comunicado compartido por el representante de Short a USA Today.

¿Quién era Katherine Short?

Katherine era hija adoptiva de Short y Nancy Dolman, esposa de Martin durante 30 años, y quien falleció en 2010 como consecuencia de cáncer de ovario.

Katherine se graduó de la Universidad de Nueva York en 2006 y trabajaba como trabajadora social en Los Ángeles.

La hija de los Short participó en una organización benéfica llamada Bring Change 2 Mind, que trabajaba para romper los estigmas relacionados con los problemas de salud mental.

Aunque su padre es obviamente muy famoso, Katherine se mantuvo alejada del ojo público la mayor parte del tiempo. Era la mayor de los tres hijos de Short.

Martin Short ha forjado una carrera de décadas en el cine y la televisión, con papeles que van desde la comedia clásica hasta producciones contemporáneas, y ha sido reconocido por su versatilidad tanto en Estados Unidos como en Canadá.

Hasta el momento, no se han dado a conocer declaraciones oficiales de la familia ni detalles adicionales sobre las circunstancias más allá de la información preliminar de las autoridades.

