Cazzu Explota Contra Rauw Alejandro por Mencionar a Nodal en Nueva Canción; Esto Dice la Letra

La cantante argentina Cazzu encendió una ola de polémica en redes sociales tras reaccionar a la nueva canción “Rosita” de Rauw Alejandro junto a Jhayco y el productor Tainy, luego de que una frase de la letra mencionara a su expareja, Christian Nodal

¿Qué dice la letra de 'Rosita'?

Un fragmento de la canción dice, literalmente:

“Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal”

Esta línea ha sido señalada por muchos usuarios como una alusión directa a la mediática separación entre Cazzu y Nodal, así como al posterior matrimonio de él con Ángela Aguilar.

La reacción de Cazzu no se hizo esperar. Según varios reportes, horas después del lanzamiento, la artista dejó de seguir en Instagram a Rauw Alejandro, Jhayco y Tainy, en lo que fue interpretado como un gesto de descontento por la referencia.

Sin dar declaraciones extensas ni confrontar directamente a sus colegas, Cazzu publicó en su cuenta oficial de X un mensaje que muchos consideraron una respuesta contundente:

“El arte que hacemos es nuestra postura ante la vida. Ya conocen la mía”.

La frase fue interpretada por fanáticos como una defensa de su postura artística y personal, más allá de la polémica generada por el verso de “Rosita”.

¿Cuál fue la respuesta de Rauw Alejandro?

El puertorriqueño Rauw Alejandro rompió el silencio ante el revuelo en redes con un mensaje que, si bien no menciona a nadie directamente, aborda el contexto de la controversia:

“Desde hace mucho estamos en una era donde la controversia y el chisme hacen más ruido que el arte y el esfuerzo. Aun así lo verdadero y lo genuino siempre encuentra su camino y trasciende con el tiempo”.

La situación ha dividido opiniones entre seguidores de la música urbana y la cultura pop latina: mientras algunos defienden que se trata de un guiño lírico propio del género, otros consideran que la referencia a esa parte de la historia de Cazzu supone una falta de respeto y sensibilidad hacia su colega.

Por ahora, ninguno de los involucrados ha ofrecido entrevistas formales para profundizar en sus posturas, pero el intercambio de mensajes y gestos públicos ha mantenido la conversación activa en redes.

Por otro lado, Cazzu escribió un extenso artículo en Substack, donde deja clara su postura, no solo acerca de la canción, sino del papel de las mujeres y los hombres en la música urbana.

"En este mundo, en este género son, la mayoría, gente que negocia la hipocresía y lentamente se les va achicando la capacidad de ser sensibles porque el yo los carcome. Pocas veces se atreven a decirse verdades entre ellos o siquiera a ellos mismos y por eso, algunos no se creen ni el propio latido del corazón", escribió Cazzu.

Cazzu también aprovechó su texto para responder a quienes consideran que su molestia responde a la relación afectiva con Nodal.

"Pero para los que aún no despiertan, pensemos juntos lo que me arde… ¿Una separación? ¿Un engaño? ¡Vamos! No soy tan básica. Básicos son los camaradas que por encima de la empatía eligen la reivindicación. Un hombre con alma enamorada no es el problema, el problema real se llama Crónica de un abandono. Y no, no es a mi a quien han abandonado. ¿Me sigue o no me sigue?"

Otras reacciones

Por otro lado, Bad Bunny, quien aparecía como coautor de la canción, dejó de aparecer en los créditos, y Bizarrap y Nicki Nicole dejaron de seguir en redes a Rauw Alejandro.