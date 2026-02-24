Murió Robert Carradine, Protagonista de 'Lizzie McGuire'; Así lo Despidió Hilary Duff

El actor Robert Carradine, protagonista de la serie 'Lizzie McGuire' y de la película 'La venganza de los nerds', murió este lunes 23 de febrero a los 71 años, luego de una larga batalla contra el trastorno bipolar, informó su familia a Deadline.

El medio indicó que el actor estadounidense se suicidó y que su hermano mayor, Keith Carradine, expresó su deseo porque la gente conociera que la causa fue una enfermedad mental crónica que finalmente lo venció.

"Queremos que la gente lo sepa, y no hay nada de que avergonzarse", señaló a Deadline.

Es una enfermedad que lo afectó profundamente, y quiero celebrar su lucha contra ella y celebrar su hermosa alma. Tenía un don inmenso, y lo extrañaremos cada día. Nos consolará lo gracioso que podía ser, lo sabio, comprensivo y tolerante que era. Así era mi hermanito

El medio especializado en la industria del entretenimiento de Hollywood compartió un comunicado de la familia que lamentó el fallecimiento de quien fue padre, abuelo, tío y hermano. Los seres queridos pidieron privacidad por la irreparable pérdida y agradecieron la comprensión del público.

En un mundo que puede parecer tan oscuro, Bobby siempre fue un faro de luz para quienes lo rodeaban. Estamos desconsolados por la pérdida de esta hermosa alma y queremos reconocer la valiente lucha de Bobby durante casi dos décadas contra el trastorno bipolar

Esperamos que su experiencia pueda arrojar luz y animar a abordar el estigma asociado con las enfermedades mentales. En este momento, solicitamos privacidad para lamentar esta insondable pérdida

"Ese tipo que siempre estaba ahí"

La actriz Ever Carradine también comunicó la muerte de su padre, quien era apenas 20 años mayor que ella.

Mi papá murió hoy. Mi dulce y divertido papá, que solo tenía 20 años más que yo, que nunca se perdía una oportunidad de llevarme al aeropuerto o decirme cuánto le encantaba mi aderezo casero para ensaladas, se ha ido

En un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, acompañado de 18 fotos, la actriz de la serie de 'El cuento de la criada' dijo que su padre siempre la apoyó en todo y destacó los detalles más cotidianos.

Si conocías a mi papá, sabes que era ese tipo que siempre estaba ahí. ¿Lo invitas a cenar? Él iba. ¿Partido de la liga infantil en Simi Valley? Solo dile la hora. ¿Vuelo nocturno y necesitas que te lleve del aeropuerto? Solo mándale un mensaje con el número de tu fila después de recoger tus maletas

Agradeció su infancia estable, pese a haber crecido en un entorno inusual como la hija de un padre soltero en un icónico vecindario en las colinas de Hollywood.

Crecer en los años 70 y 80 con un papá soltero en Laurel Canyon no es precisamente la receta para una infancia estable, pero de alguna manera la mía lo fue. Cada vez que alguien me pregunta cómo terminé siendo tan normal, siempre les digo que fue gracias a mi papá

"Lo inútil que es guardar rencor"

Asimismo, Ever Carradine mencionó las enseñanzas y valores que le transmitió su padre, como vivir con amor y no guardar rencor, y lo describió como una persona de gran corazón que la ayudó como un compañero en su vida.

Sabía que mi papá me amaba, lo sentía en lo más profundo de mis huesos, y siempre supe que me respaldaba. Creo que en parte fue porque prácticamente crecimos juntos. Veinte años de diferencia realmente no son tanto, y aunque nunca lo consideré un hermano, siempre lo vi como mi compañero

Íbamos juntos en esto. Nunca quise defraudarlo, y quería que confiara en que yo lo respaldaba de la misma manera que él me respaldaba a mí. Aprendí mucho de mi papá: nunca guardes un caballo mojado, no dejes que el agua de la manguera se seque en tu auto, cambia tus propias escobillas limpiaparabrisas y nunca señales una falta forzada

También aprendí algo más fundamental de lo que realmente entendía: lo inútil que es guardar rencor. Mi papá era un amante, no un peleador. Tenía todo el corazón, y en un mundo tan lleno de conflicto y división, creo que todos podemos tomar una página de su libro hoy, abrir nuestro corazón, sentir y compartir el amor

Ever Carradine dijo que miles de recuerdos la inundaban en este momento de dolor, pero pidió que si alguien la veía, le preguntara por su papá, Bobby Carradine, quien la ayudó a convertirse en quien es hoy.

Descansa tranquilo, papá. Te amo con todo mi corazón

¿Cómo reaccionó Hilary Duff?

Hilary Duff, quien interpretó a la hija de Carradine en 'Lizzie McGuire', también se despidió del actor y dijo que estaba profundamente entristecida por la pérdida de su viejo amigo.

La cantante y compositora, quien ofrecerá un concierto en la Ciudad de México el próximo año, agradeció por el cariño que le compartió Robert Carradine y lamentó la difícil situación para sus hijos y el resto de la familia.

Esto duele. Es muy difícil enfrentar esta realidad sobre un viejo amigo. Había tanta calidez en la familia McGuire y siempre me sentí muy querido por mis padres en pantalla. Siempre estaré agradecido por eso

"Me entristece profundamente saber que Bobby estaba sufriendo. Me duele el corazón por él, su familia y todos los que lo amaban", agregó la hija de Sam McGuire.

Jake Thomas, quien interpretó al hijo de Carradine, Matt McGuire, en la comedia, también compartió un homenaje y dijo que le dolía el corazón.

"Tuve la suerte de conocer a Bobby casi toda mi vida. Era uno de los tipos más geniales que podrías conocer. Divertido, pragmático, a veces irritable, siempre un poco excéntrico. Era un actor, músico y director talentoso", compartió en Instagram.

"Pero, sobre todo, era parte de mi familia. Tengo muchos buenos recuerdos de haber estado con él y su familia a lo largo de mi vida. Buenos momentos, momentos difíciles y muchas risas entre medias", abundó.

¿Quién fue Robert Carradine?

Robert Carradine nació en Hollywood, California, el 24 de marzo de 1954, hijo menor del también actor John Carradine e integrante de una de las dinastías familiares más longevas de Hollywood. Inició su trayectoria actoral en la televisión con apariciones en series como 'Bonanza y Kung Fu', y pronto pasó al cine, debutando en 'The Cowboys'' (1972) junto a John Wayne.

Sus hermanos David Carradine y Keith Carradine también se dedicaron a la actuación. Robert Carradine fue conocido por el personaje de Sam McGuire, el padre de la serie 'Lizzie McGuire' (2001‑2004), protagonizada por Hilary Duff.

Su debut en 1972 junto a John Wayne fue un papel para el que su hermano David lo animó y le convenció para acudir a la audición diciéndole que "tenía todo que ganar y nada que perder".

Posteriormente, apareció en la película ganadora del Oscar , 'Coming Home' (1978), dirigida por Hal Ashby y junto a Jane Fonda y Jon Voight. A esta actuación le siguió un papel menor en 'Mean Streets' de Martin Scorsese en 1973.

El actor también participó en el western 'The Long Riders' (1980) y el film 'Revenge of the Nerds' (1984), como Lewis Skolnick. Este clásico de culto generó varias secuelas en las que repitió su personaje. Fue el papel que lo consolidó en la memoria de una generación, indicó Deadline.

Carradine recibió varias nominaciones a lo largo de su carrera, incluida una por un Genie Award en 1982 y una por un CableACE Award en 1987, y fue reconocido junto a sus hermanos en los Golden Boot Awards de 1998 por su contribución al cine occidental.

Además de la actuación, fue un apasionado piloto de carreras, llegando a competir en eventos como las 24 Horas de Daytona. Le gustaba tocar la guitarra y tenía afinidad por los caballos.

En 1974, tuvo a su primera hija, la actriz Ever Carradine, con Susan Snyder. Crió a Ever como padre soltero hasta 1990, cuando conoció a Edith Mani, con quien tuvo dos hijos más: Marika e Ian.

Con información de EFE

