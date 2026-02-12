Hilary Duff en México 2027: Cuándo es el Concierto, Dónde y Fecha de Preventa de Boletos

Hilary Duff está de regreso y confirmó su esperada llegada a nuestro país con un concierto en la Ciudad de México como parte de su nueva gira internacional The Lucky Me Tour, marcando una nueva etapa en su carrera musical tras varios años alejada de los escenarios.

El anuncio ha generado nostalgia entre fans que crecieron con su música y con el fenómeno cultural de Lizzie McGuire, ahora con la oportunidad de verla nuevamente en vivo.

Hilary Duff Revela que Padeció Trastornos Alimenticios

¿Cuándo es el concierto de Hilary Duff en México?

Hilary Duff se presentará el 12 de febrero de 2027 en la Ciudad de México.

La fecha será una de las paradas finales de su gira mundial, la cual recorrerá más de 40 ciudades en América, Europa y Oceanía antes de cerrar en territorio mexicano.

¿Dónde será el concierto?

El show tendrá lugar en el Palacio de los Deportes, en la alcaldía Iztacalco, uno de los recintos más emblemáticos para conciertos masivos en la capital.

Este escenario ha sido sede de importantes giras internacionales y volverá a recibir a la artista tras sus visitas a México en décadas anteriores.

Fecha de preventa y venta de boletos en Ticketmaster

Los boletos se venderán a través de Ticketmaster en distintas etapas:

Preventa Banamex: 18 de febrero de 2026, a partir de las 11:00 horas.

Venta para fans (registro previo): 19 de febrero de 2026, desde las 10:00 horas.

Venta general: 20 de febrero de 2026, a las 11:00 horas.

Para acceder a la venta para fans será necesario registrarse previamente en la plataforma habilitada antes de la fecha límite indicada por los organizadores.

¿Cuánto costarán los boletos?

Hasta ahora, los precios oficiales no han sido revelados y se darán a conocer una vez que inicie la primera etapa de venta.

El regreso musical de Hilary Duff con The Lucky Me Tour

La gira acompaña el lanzamiento de su próximo álbum Luck… or Something, que representa su regreso discográfico tras años enfocada en proyectos personales y familiares.

El tour incluirá tanto nuevos temas como los éxitos que marcaron a toda una generación, en un espectáculo pensado para conectar con fans de distintas etapas de su carrera.

Historias recomendadas:

Polémica por Bad Bunny en el Super Bowl: Exigen Investigar el Show por 'Contenido Indecente'

Piden Ayuda para James Van Der Beek: Amigos Recaudan Fondos para Apoyar a Esposa e Hijos

Denuncian a Rosalía ante Ministerio de Sanidad de España: ¿De Qué se le Acusa?