Piden Ayuda para James Van Der Beek: Amigos Recaudan Fondos para Apoyar a Esposa e Hijos

Tras el fallecimiento del actor James Van Der Beek, conocido por su emblemático papel en Dawson’s Creek, un grupo de amigos y allegados ha iniciado una campaña de recaudación de fondos para ayudar a su esposa e hijos a enfrentar la difícil situación económica que atraviesan.

Van Der Beek murió el 11 de febrero de 2026 a los 48 años después de una prolongada batalla contra un cáncer colorrectal en etapa avanzada, enfermedad que había hecho pública en 2024.

La familia, conformada por su esposa, Kimberly Van Der Beek, y sus seis hijos, Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn y Jeremiah, enfrenta ahora lo que sus amigos describen como un “futuro incierto” debido al impacto financiero de los gastos médicos y la pérdida de ingresos.

Adiós a James Lovell, Hombre Hazaña con el Apolo 13 y "Houston Tenemos un Problema"

¿De qué consta la campaña?

La iniciativa de apoyo, organizada a través de la plataforma GoFundMe, fue creada por personas cercanas a la familia con el objetivo de recaudar fondos para cubrir gastos de vida esenciales, facturas y la educación de los niños.

Hasta ahora, miles de donantes han contribuido, ayudando a juntar una suma significativa que, aunque todavía por debajo de la meta, representa una muestra de solidaridad en un momento de profunda necesidad.

Según la descripción de la campaña, los recursos recaudados se destinarán principalmente a la estabilidad financiera de la familia, para que puedan permanecer en su hogar y garantizar que los seis hijos de Van Der Beek puedan continuar con sus estudios sin interrupciones.

La colecta ha sido compartida ampliamente en redes sociales y medios de comunicación, y ha generado una respuesta tanto de fans como de colegas de la industria. Muchos han recordado al actor no solo por su trayectoria artística, sino también por su rol como padre y esposo.

Historias recomendadas:

James Van Der Beek: Así Fue la Última Publicación del Actor, Dedicada a su Hija y a su Papá

¿De Qué Murió James Van Der Beek, Actor de Dawsons's Creek? Padecía este Tipo de Cáncer

Muere el Actor Surcoreano Jung Eun Woo a los 39 Años: Esto Se Sabe de su Fallecimiento