Muere James Van Der Beek, Actor de Dawson's Creek, a los 48 Años

El actor James Van Der Beek, Protagonista de la serie icónica de los 90 Dawson's Creek, murió este miércoles 11 de febrero a los 48 años de edad, tras luchar contra el cáncer, informó su familia a través de sus cuentas oficiales.

James Van Der Beek es conocido mundialmente por su papel como Dawson Leery en la serie Dawson’s Creek.

“Nuestro amado James David Van Der Beek falleció esta mañana de forma pacífica”, publicó su esposa, Kimberly Van Der Beek, en redes sociales, donde también pidió respeto y privacidad para la familia en estos momentos de duelo.

La noticia fue confirmada por representantes de la Oficina del Médico Forense del Condado de Travis, quienes indicaron que el deceso fue reportado a primera hora de la mañana, aunque aún no se ha dado una causa oficial de la muerte.

¿Qué le pasó a James Van Der Beek?

Van Der Beek había hecho pública su batalla contra el cáncer colorrectal en etapa 3, un diagnóstico que reveló en noviembre de 2024 después de enfrentarse en privado a la enfermedad durante meses. A pesar del tratamiento, su salud fue declinando, y en el último año compartió con sus seguidores momentos de reflexión, gratitud hacia su familia y la importancia de la conciencia sobre el cáncer.

¿Quién era James Van Der Beek?

Nacido en 1977 en Connecticut, Estados Unidos, Van Der Beek saltó a la fama en la década de 1990 con el drama adolescente Dawson’s Creek, que se convirtió en un fenómeno cultural y lo consolidó como una de las figuras más queridas de la televisión. Además de ese papel, tuvo participaciones destacadas en películas como Varsity Blues y series como CSI: Cyber y How I Met Your Mother.

A lo largo de su carrera de más de dos décadas, el actor también exploró el teatro y otras facetas del entretenimiento, ganándose el cariño del público por su versatilidad y carisma.

James Van Der Beek deja un legado artístico importante, pero también una familia que lo acompañó durante su trayectoria: estaba casado con Kimberly desde 2010 y juntos eran padres de seis hijos. En sus últimas apariciones públicas, incluso tras su diagnóstico, habló sobre el amor por su familia y la fuerza que le daban en los momentos más difíciles.

