¿De Qué Murió Kurt Cobain Realmente? Nuevo Estudio Cuestiona la Causa de su Fallecimiento

Más de tres décadas después de la muerte del líder de Nirvana, una nueva investigación forense ha sacudido al mundo de la música al cuestionar la versión oficial de que Kurt Cobain se quitó la vida en 1994.

El informe forense, elaborado por un grupo independiente de especialistas, sugiere que el icónico músical podría haber sido víctima de un homicidio, no de un suicidio, y plantea la posibilidad de reabrir el caso tras identificar inconsistencias en la autopsia y en la escena del crimen.

Cobain, vocalista, guitarrista y compositor de Nirvana, fue hallado muerto el 5 de abril de 1994 en su casa de Seattle, Washington, con una herida de bala en la cabeza y una escopeta Remington de calibre 20 junto a su cuerpo. En aquel momento, el King County Medical Examiner’s Office y la Policía de Seattle determinaron que se había tratado de un suicidio, versión que permaneció sin cambios durante décadas.

A Subasta, Artículos de Eric Clapton, Kurt Cobain y Otras Leyendas del Rock

¿Qué cambia ahora?

Sin embargo, un equipo privado de peritos forenses liderado por Brian Burnett y la investigadora Michelle Wilkins asegura que los hallazgos originales no encajan con una muerte instantánea por un disparo autoinfligido. Tras analizar la autopsia, fotografías y evidencias de la escena, el estudio publicado en una revista científica revisada por pares sostiene que Cobain fue forzado a consumir una sobredosis de heroína para luego ser ejecutado por otra persona, y su muerte fue posteriormente “escenificada” para que pareciera un suicidio.

Según el informe, hay evidencia de hipoxia y daño orgánico —como necrosis en el cerebro y el hígado, líquido en los pulmones y hemorragias oculares— que, a juicio de los peritos, son más consistentes con una sobredosis prolongada de heroína que con una muerte rápida por arma de fuego. Además, se observó que en la escena había detalles inusuales: la posición de la escopeta, la limpieza inusual de las manos y la disposición de los casquillos, así como una nota de “suicidio” que algunos expertos consideran potencialmente falsificada.

Wilkins señaló en declaraciones recopiladas por Daily Mail que elementos de la escena parecen “coreografiados”, y destacó que Cobain, con una dosis de heroína supuestamente letal en su organismo, habría tenido poca probabilidad de manejar un arma de ese calibre por sí mismo.

“No existe ningún escenario en el que esa mano no esté cubierta de sangre”, afirmó la investigadora al describir lo que considera inconsistencias entre la mecánica de la escopeta y el estado del cuerpo.

¿Qué pasará con el caso?

Pese a estas conclusiones, las autoridades mantienen su posición: la muerte de Cobain sigue siendo catalogada oficialmente como suicidio. Un portavoz del Departamento de Policía de Seattle ha señalado que no se planea reabrir el caso, afirmando que las investigaciones originales fueron exhaustivas y que solo pruebas nuevas y concluyentes justificarían un nuevo proceso.

La controversia revive un tema que ha sido materia de debate entre fans, investigadores y documentales durante años, y ahora, con este nuevo estudio, vuelve a colocarse en el centro de la atención pública y mediática a casi 32 años de la muerte de uno de los músicos más influyentes de la era del grunge.

