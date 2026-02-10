Britney Spears Vende Todo su Catálogo Musical: ¿A Quién y por Cuánto lo Vendió?

Britney Spears ha dado un giro histórico a su carrera al vender todos los derechos de su catálogo musical, en un acuerdo que marca un hito en la industria del entretenimiento.

Según documentos revisados por TMZ, Spears firmó el contrato el 30 de diciembre de 2025, cediendo su participación total en canciones que definieron generaciones de fans. La transacción incluye clásicos como “…Baby One More Time”, “Oops!... I Did It Again”, “Toxic”, “Gimme More”, “Circus” y “Womanizer”, entre muchos otros éxitos que consolidaron su lugar en la historia del pop.

Britney Spears Comparte Foto de su Hijo y le Dedica Amoroso Mensaje

¿Cuánto costó el catálogo de canciones de Britney Spears?

Aunque los detalles financieros no han sido divulgados oficialmente, fuentes cercanas al caso describen el acuerdo como “landmark” (histórico) y estiman su valor en torno a los 200 millones de dólares, cifra que la ubicaría en la misma liga de otras ventas multimillonarias de catálogos recientes.

¿Quién compró el catálogo?

La compra fue realizada por Primary Wave, una firma especializada en adquisición de derechos musicales y gestión de catálogos de compositores y artistas. Esta compañía ha adquirido activos de leyendas del rock, pop y música contemporánea en los últimos años, reforzando su presencia en un mercado que ha visto un auge récord en ventas de derechos musicales.

Fuentes confirman además que el paquete incluye tanto los derechos de publicación como los ingresos de artista asociados a las grabaciones, aunque no está claro si se incluyeron otras prerrogativas como el uso de nombre e imagen.

Una tendencia en alza

La venta del catálogo de Spears se enmarca dentro de una tendencia en la que figuras icónicas transforman sus legados artísticos en activos financieros, asegurando ingresos garantizados y participación en un mercado donde el contenido clásico se ha revalorizado fuertemente. En los últimos años, otros artistas como Justin Bieber, Bruce Springsteen, Bob Dylan, Paul Simon, Neil Young y Shakira han vendido total o parcialmente sus catálogos a fondo o empresas especializadas.

Repercusiones para la artista

Para Spears, este movimiento no solo representa una decisión financiera estratégica, sino también una nueva etapa en su trayectoria personal y profesional.

Tras su salida de la tutela legal que marcó gran parte de su vida pública, la cantante ha mantenido un perfil más reservado, dedicándose a proyectos personales y familia. La venta de su catálogo podría ofrecerle mayor independencia económica y la posibilidad de que su música llegue a nuevas audiencias bajo una nueva gestión.

Aunque Primary Wave y los representantes de Spears no han emitido declaraciones oficiales sobre el acuerdo, la operación ha generado un intenso debate entre fanáticos y expertos sobre el valor que artistas legendarios asignan a su legado musical frente a los intereses comerciales de la industria.

