Una Bandera de México Se Coló en el Show del Medio Tiempo del Super Bowl de Bad Bunny

Durante el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl LX, protagonizado por Bad Bunny, una imagen captó la atención de millones de espectadores mexicanos: una bandera de México apareció discretamente entre la escenografía del show, casi como si se tratara de un “mensaje oculto”.

El espectáculo, transmitido el 8 de febrero de 2026 desde el Levi’s Stadium en Santa Clara, California, no solo fue el primero encabezado casi íntegramente en español por un artista latino, sino que estuvo cargado de símbolos, mensajes culturales y referencias que trascendieron la mera música y el entretenimiento.

En uno de los segmentos del show, cuando Bad Bunny interpretaba “Monáco”, una pequeña bandera mexicana surgió entre los arbustos del escenario, sostenida por una persona disfrazada de planta dentro del complejo montaje.

La aparición fue breve y discreta, pero viralizó rápidamente en redes sociales: usuarios en Twitter e Instagram compartieron imágenes y clips celebrando el inesperado homenaje al país que, aunque no formaba parte central de la narrativa del espectáculo, se vio integrado en el contexto de una celebración cultural más amplia.

Bad Bunny Brilla en Levi’s Stadium con Show Histórico y Homenaje a Puerto Rico

¿Un gesto cultural o un descuido?

La producción de Bad Bunny exploró temas de identidad, herencia y unidad panamericana, mencionando explícitamente a países de América durante su mensaje de cierre, entre ellos México, mientras desfilaban banderas de múltiples naciones sobre el escenario.

Aunque no hay una confirmación oficial sobre el significado exacto de la aparición de la bandera mexicana, algunos espectadores y comentaristas han interpretado el gesto como una muestra de solidaridad con la comunidad latina, especialmente en un contexto social marcado por debates sobre migración y políticas antimigratorias en Estados Unidos.

En México, donde el fútbol americano y el Super Bowl tienen un enorme seguimiento, el momento fue recibido con orgullo por muchos televidentes y aficionados que celebraron ver un símbolo nacional en uno de los escenarios mediáticos más vistos del año

Aunque la bandera mexicana solo apareció por segundos y en un rincón del escenario, para muchos fue un símbolo de visibilidad y reconocimiento en uno de los escenarios más importantes del entretenimiento mundial.

Historias recomendadas:

¿El Show de Medio Tiempo de Bad Bunny Supera al de Michael Jackson? Esto Dice Rolling Stone

Setlist de Bad Bunny en el Medio Tiempo del Super Bowl 2026: ¿Cuántas Canciones Cantó y Cuáles?