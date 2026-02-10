¿El Show de Medio Tiempo de Bad Bunny Supera al de Michael Jackson? Esto Dice Rolling Stone

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX encabezado por Bad Bunny se ha convertido en uno de los más comentados de la historia, no solo por su impacto cultural y musical, sino por cómo lo evalúa la crítica especializada.

Según la prestigiosa revista Rolling Stone, el show del artista puertorriqueño se ubica muy por encima del de Michael Jackson en el ranking histórico de actuaciones del Super Bowl.

Faitelson No Entiende Cómo Hay Extremistas en EUA Que Se Quejaron de Bad Bunny en el Super Bowl

¿Qué lugar ocupa el show de Bad Bunny en el ranking de Rolling Stone?

En su reciente compilación de los mejores Halftime Shows de todos los tiempos, Rolling Stone posiciona a Bad Bunny como el segundo mejor espectáculo de medio tiempo en la historia del Super Bowl, solo detrás del icónico set de Prince en 2007.

Esa posición coloca automáticamente a Bad Bunny por encima de interpretaciones legendarias como la de Michael Jackson en 1993, una actuación que marcó un antes y un después en la televisión deportiva y en la cultura pop.

¿Qué hace destacar a Bad Bunny?

La revista destaca de la presentación de Bad Bunny su capacidad para integrar elementos culturales auténticos, una producción creativa y un enfoque que trasciende lo musical para convertirse en un reflejo de identidad y diversidad. Al hacerlo, Rolling Stone enfatiza que Benito no solo ofreció un espectáculo entretenido, sino que puso sobre el escenario una narrativa que resonó con millones de espectadores alrededor del mundo.

Comparación con Michael Jackson

La actuación de Michael Jackson en el Super Bowl XXVII (1993) es ampliamente recordada por haber llevado por primera vez la espectacularidad de una superestrella del pop al medio tiempo del partido, con una audiencia masiva y un performance que cambió la forma en que se concebía el Halftime Show.

Aun así, en el ranking histórico revisado por Rolling Stone, Michael Jackson quedó por debajo de Bad Bunny, lo cual representa una nota significativa: el impacto y la renovación estética de la actuación de Bad Bunny lo sitúan como una de las cumbres de este evento musical global, según la crítica.

De acuerdo con Rolling Stone, estos son los mejores 10 shows de Medio Tiempo del Super Bowl:

10. Madonna (2012)

9. Rihanna (2023)

8. Bruce Springsteen & the E Street Band (2009)

7. Shakira y Jennifer López (2020)

6. Aerosmith, Britney Spears, ‘NSync, Nelly & Mary J. Blige (2001)

5. Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, 50 Cent, and Kendrick Lamar (2022)

4. Beyoncé (2013)

3. U2 (2002)

2. Bad Bunny (2026)

1. Prince (2007)

