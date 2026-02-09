El Efecto Bad Bunny: Duolingo Registra Aumento de Alumnos de Español Tras Show del Super Bowl

La aplicación de aprendizaje de idiomas Duolingo reportó un aumento del 35 % en el número de usuarios que comenzaron a estudiar español en comparación con la semana anterior, luego de la presentación de Bad Bunny durante el show de medio tiempo del Super Bowl LX, informó la compañía este lunes.

A través de su cuenta oficial en X, la plataforma señaló: “Duolingo registró un incremento del 35 % en estudiantes de español anoche”, acompañando el mensaje con un gráfico que ilustra el comportamiento de uso de la app durante la jornada.

El efecto Bad Bunny

De acuerdo con esos datos, la actividad se mantuvo dentro de parámetros normales en las horas previas al partido e incluso mostró una ligera caída durante el arranque del encuentro. Sin embargo, tras el espectáculo de Bad Bunny, el interés por iniciar lecciones de español se disparó de forma notable.

Durante su actuación, el artista no solo interpretó canciones íntegramente en español, sino que también integró referencias visuales y musicales a la cultura puertorriqueña y latinoamericana, un gesto que fue celebrado por amplios sectores de la audiencia.

Aun así, el show también generó reacciones adversas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó la presentación como una de las peores en la historia del evento y cuestionó tanto el idioma como el contenido del espectáculo.

“Nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven en todo Estados Unidos y en el resto del mundo”, declaró.

Historias recomendadas:

Setlist de Bad Bunny en el Medio Tiempo del Super Bowl 2026: ¿Cuántas Canciones Cantó y Cuáles?

¿La Boda Celebrada en el Show de Bad Bunny en el Super Bowl Fue Real?