¿La Boda Celebrada en el Show de Bad Bunny en el Super Bowl Fue Real?

El enlace matrimonial celebrado este domingo 8 de febrero durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl encabezado por Bad Bunny fue una unión real, según confirmó el representante del artista a la revista Variety.

La pareja se casó en el escenario más visto de Estados Unidos mientras a su vez formaba parte de la escenografía que presentó el "conejo malo" durante el entretiempo.

Después del espectáculo, su representante confirmó que la pareja realmente se había casado durante el show. El esposo y la esposa, cuyos nombres no se mencionaron, habían invitado a Bad Bunny a su boda, pero él les dijo que en su lugar fueran parte de su espectáculo de medio tiempo.

El artista fue testigo y firmó el certificado de matrimonio. También hubo un pastel real.

La escena de la boda, que recreó una pequeña plaza al aire libre, fue parte de la gran celebración del espectáculo de Puerto Rico.

¿Cómo fue la boda?

Aproximadamente cinco minutos después de comenzar el show de 13 minutos en el Levi's Stadium, se mostró la última parte de una ceremonia de boda, con un oficiante sonriente declarando a la pareja casada, y el esposo y la esposa, ambos vestidos de blanco, compartieron un beso mientras bailarines y músicos los rodeaban y sonreían.

La pareja se apartó para revelar a Lady Gaga y Los Sobrinos, una banda de salsa puertorriqueña que tocó en el álbum más reciente de Bad Bunny y en su residencia en Puerto Rico.

Tocaron parte de "Die With a Smile" de Gaga antes de que Bad Bunny se uniera a la escena para su éxito "Baile Inolvidable".

El puertorriqueño lideró este domingo el espectáculo del descanso en un Super Bowl histórico, al ser el primer artista con un repertorio musical íntegramente en español.

A una actuación repleta de símbolos de su Puerto Rico natal, se sumaron varios artistas como Cardi B, la colombiana Karol G, el chileno Pedro Pascal, Jessica Alba, Young Miko, David Grutman, y la actuación sorpresa de Lady Gaga y Ricky Martin, quienes fueron sus únicos acompañantes vocales en los minutos de espectáculo.

Con información de EFE

ASJ